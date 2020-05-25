碧咸為遮禿頭經常戴帽　靠140元「髮再生」噴霧挽回男性尊嚴

現年45歲的萬人迷碧咸（David Beckham）近日屢傳有禿頭危機，本月初跟女兒「哈七」Harper外出時被英國傳媒偷拍到頭髮稀疏，令粉絲非常擔心偶像。碧咸似乎沒有被報道影響，兩星期前上載濃密髮照來打破禿頭傳聞。不過今日再有傳媒爆出碧咸為了搶救禿頭，而使用一樽價值約141港元的生髮噴霧！

根據外國傳媒報道，其實碧咸早於幾年前已經開始有脫髮危機，更在2018年接受植髮手術，但只維持了好一段時間後漸漸打回原型。今年3月開始居家隔離時，碧咸已剪了平頭裝及經常戴帽示人，有知情人士透露：「佢（碧咸）平時都會好小心，但今次竟然畀我哋睇到真相！」

點擊以下圖輯睇碧咸用邊隻神奇生髮噴霧：

+ 5 + 4 + 3

據知碧咸使用的生髮噴霧只價值14.95英鎊（約141港元），除了能遮掩頭皮，同時亦能促進頭髮生長，更推出多達12隻顏色。而碧咸使用這款噴霧後，髮量豐厚了不少，似乎「髮再生」，絕對是有脫髮煩惱的男士的恩物！另外碧咸在球壇縱橫多年，作為「萬人迷」的他更嘗試過不同超級難Carry的髮型，無論長頭髮、粟米頭、飛機頭等都能帶起潮流！

點擊下圖看碧咸歷年來的型仔髮型：