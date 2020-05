碧咸秃頭震驚全球!!!　連續兩日發文低調反擊傳聞

碧咸真係零死角架!(IG:davidbeckham)

萬人迷碧咸(David Beckham)完美輪廓加男神外表就不用懷疑,但早兩日被英國狗仔隊偷拍到碧咸竟然禿頭,有圖似有真相,令全球粉絲心碎,原來世界級男神只要秃頭,一樣由神變人,當大家心碎時,亦不斷翻看碧咸以往舊相,大家一直對碧咸的髮線非常有信心,之前亦沒有傳出他頭髮稀疏的傳聞,不過等了不用一日,碧咸就「反擊」了,先在前天他上載了自拍跑步片及相片,上面寫道:「Nice to get out for an early morning run before home schooling starts... Then for some Lemon drizzle cup cakes AGAIN 🤔 what can I say my kids love dads lemon drizzle 」內容就講解自己在一個早上發生的事,相當正能量,不過大頭自拍相,清楚見到髮綫,低調地完全粉碎秃頭傳聞,呢啲咪就係高招囉!粉絲不用擔心,碧咸條「防綫」還好穩健!

+ 22 + 21 + 20

同場加映!!!碧咸當年震撼網絡內衣廣告