碧咸秃頭震驚全球!!!　連續兩日發文低調反擊傳聞

碧咸真係零死角架！（IG:davidbeckham)

萬人迷碧咸（David Beckham)完美輪廓加男神外表就不用懷疑，但早兩日被英國狗仔隊偷拍到碧咸竟然禿頭，有圖似有真相，令全球粉絲心碎，原來世界級男神只要秃頭，一樣由神變人，當大家心碎時，亦不斷翻看碧咸以往舊相，大家一直對碧咸的髮線非常有信心，之前亦沒有傳出他頭髮稀疏的傳聞，不過等了不用一日，碧咸就「反擊」了，先在前天他上載了自拍跑步片及相片，上面寫道：「Nice to get out for an early morning run before home schooling starts... Then for some Lemon drizzle cup cakes AGAIN 🤔 what can I say my kids love dads lemon drizzle 」內容就講解自己在一個早上發生的事，相當正能量，不過大頭自拍相，清楚見到髮綫，低調地完全粉碎秃頭傳聞，呢啲咪就係高招囉！粉絲不用擔心，碧咸條「防綫」還好穩健！

+ 22 + 21 + 20

同場加映！！！碧咸當年震撼網絡內衣廣告