【紙房子】神劇蘊藏大量政治暗喻　有違道德反得觀眾喜愛

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）肆虐，很多人選擇以煲劇來消磨時間，近日西班牙犯罪劇《紙房子》（Money Heist／La Casa de Papel）成功在一眾韓劇中突圍而出，雖然犯罪、警匪題材老是常出現，但《紙房子》第四季上架兩天就已經穩佔香港Netflix排行榜第一位，一個月後仍在Top10榜上。劇集以「抵抗」為主命題，講述一群搶匪闖入西班牙皇家造幣廠，並以印刷24億歐元鈔票為目標；節奏緊湊、劇情發展令人意想不到；劇中角色雖然身為劫匪卻深得觀眾喜愛，難怪《紙房子》榮膺Netflix最受歡迎非英語劇集。

《紙房子》以「抵抗」為主命題，榮膺Netflix最受歡迎非英語劇集。（劇集海報）

《紙房子》中搶案主腦Professor聚集了八名各有所長的搶匪，為了保障彼此各人均以城市命名，目標是印刷24億鈔票；雖然搶匪普遍予人負面印象，他們的行為亦有違道德觀，加上並不是劫富濟貧，要得到觀眾的喜愛其實不易。有見及此，編劇從劇集最初就定立規條，不能傷害警察與人質，盜亦有道，讓角色展露人性化的一面以拉攏大眾及輿論。

從觀眾的觀後感可見，編劇不將他們描繪成窮凶極惡的匪徒這個安排無疑是成功的，他們不是什麼亂世英雄，更多的是與身邊的你我他相像的普通人，每一個他都是有血有肉、有情感、有弱點：Tokyo和Rio的愛情線；Denver和Moscow的父子情；Berlin看似冷靜得沒有情感，卻在最後關頭犧牲自我；Helsinki看似最強大也卻最溫柔；Nairobi則最細心，留意到身邊的所有細節，他們八人一起接受五個月訓練、共生死培養出來的革命友情，在每個危急關頭，他們都必須在理性和感性間作出抉擇，讓觀眾在不知不覺間對他們投入感情，更希望他們的行動得以成功。

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《紙房子》以「抵抗」為主旨，西班牙這十年一直飽受財政問題所困擾，Professor說出歐洲中央銀行每年都印刷逾百億歐元：「這些錢都流到了銀行，那些錢直接從製鈔廠，流到了最富有的人的口袋裡。他們叫這個作『流動性挹注（Liquidity Injection）』有人說歐洲中央銀行是小偷嗎？沒有。」這段對白不單帶出Professor策劃搶劫造幣廠的初衷、說服了督察蕾凱兒加入陣營，也強調了這宗搶案被賦予對抗腐敗政府和萬惡資本家的意義。

第三季《紙房子》說的是同一群人策劃另一起搶案，逆權的意味更重！先是警方拘捕Rio後沒有依照規程進入法律程序，甚至將Rio帶到荒蕪的山野嚴刑迫供，同夥在無計可施之下只好將其惡行公諸於世，執行Berlin留下打劫西班牙銀行的計劃，溶黃金之餘，更取得政府做盡壞事的機密文件，務求取得與警方談判的籌碼。警方一直無法拆解這個局面，一子錯滿盤皆落索大概最適合形容警方的判斷；在束手無策之際假裝處決Lisbon；更帶來Nairobi的兒子希望打溫情牌說降，誰知卻安排了狙擊手朝Nairobi的的心臟開槍，在搶匪們手忙腳亂之際準備進攻，這個舉動無疑惹火了訂立不主動傷害任何人的規條的Professor，氣憤得宣告戰爭開啟，當大門打開，Tokyo與Rio朝駛過來的裝甲車開炮，除了畫面震撼，作為觀眾亦不禁為他們應援。

《紙房子》的流行讓達利面具、紅色工人服和《Bella Ciao》成為代表性抗爭符號。（劇照）

在紀錄片《紙房子現象》曾提到，世界各地均有人在對極權提出反對進行示威遊行的時候，穿着近似的《紙房子》的服裝，並唱起二戰時義大利游擊隊間流傳的反法西斯歌曲《Bella Ciao》，可見《紙房子》的流行讓達利面具、紅色工人服和《Bella Ciao》成為代表性抗爭符號，讓觀眾在觀看劇集之際，也對反政府情節深有共鳴，繼而證明了流行文化對民眾的影響之大，亦從而得知為什麼有些國家試圖控制人民思想。