麥包墜騙案今續審　不排除回巢發展：而家要搵錢找律師費

前無綫藝人麥長青（麥包）的太太林孜在6年前炒賣iPhone時墮入騙局，最後騙徒就已經被捕。不過案中另一被騙人因懷疑麥包也是騙徒之一，所以就向麥包追回被騙的118萬港幣。早前麥包就入稟法院要求，禁止對方作出滋擾行為，以及向對方追討因失去工作機會的損失。

前無綫藝人麥長青（麥包）捲入金錢糾紛，最近入稟法院追討損失。（林迅景攝）

今日（25/5）開庭雙方進行結案陳詞，麥長青（麥包）卻緊張得記錯開庭時間，早上9時到達時才得悉案件在下午2時半開始。案件審理至下午４時半左右完結，麥長青（麥包）與太太全程也於庭內聽審。庭後他接受傳媒訪問時心情輕鬆，笑說：「你哋（記者）應該清楚過我，因為我都唔識英文。」

前無綫藝人麥長青（麥包）的太太林孜全程陪着老公。（林迅景攝）

他續說：「我當件完咗㗎啦，佢（被告人）都喺庭上承認我唔係騙徒，叫做清白咗先，都係嗰樣嘢，而家要搵錢找律師費。」會否重返TVB？他向《香港01》表示就尚未有打算：「合唔合作或者同邊個合作，都係睇大家條件（適唔適合）。講真TVB真係我母校，我離開中學踏入社會就喺TVB，TVB係我嘅大學，工作同成長，30年嚟都喺TVB。」