麥長青墮iPhone騙案反被追數過百萬　今再提堂索償　妻子全程陪伴

前無綫（TVB）藝人麥長青（麥包）早前入稟高院，稱其妻6年前跟朋友炒賣iPhone被騙，騙徒之後在麥包妻子催促下轉帳118萬到麥包帳戶，豈料該筆款項是由另一個被騙女士黃美芳的公司發出，導致黃女士經電話及派人到將軍澳向麥包要求償還款項，使其事業大受影響，因而要求賠償。

麥長青（麥包）入稟高院，要求法庭禁止黃美芳派人向麥包「追數」。（陳順禎攝）

今日（8/5）為高等法院審理的第三天，雖然開庭時間為早上10時許，但原告麥包就似乎對案情十分緊張，9點半前就已經到場。在10點半左右開始審訊，至下午約5點左右完結。今日輪到被告黃美芳以及她的兒子作供，黃美芳供稱早前用了近300萬購入500部iPhone與友人合作炒賣，及後遭騙，但就否認曾派人到TVB向麥包追討118萬、到麥包代言的「安記」追收和要求見樂易玲等事。黃美芳的兒子亦供稱，自己只參與了與騙徒之間的交收。

庭後麥長青向《香港01》表示，現時案件仍在審理中，所以不便透露太多，隨後便牽着太太的手步出法院。（陳順禎攝）

原告麥長青（麥包）則整天坐在席上旁聽，不時與身後的友人交頭接耳，雙手抱胸地聽着被告及證人作供。午休時妻子更親自為麥包買午餐，更全程坐陪伴左右。案件將排期繼續5月25日（星期一）審理。庭後麥長青向《香港01》表示，現時案件仍在審理中，所以不便透露太多，隨後便牽着太太的手步出法院。