【夫妻的世界】韓素希追演員夢不靠家人　未紅前做打雜幫補生計

韓劇《夫妻的世界》今晚（16日）將播出大結局，除了金喜愛和朴海俊演技獲觀眾認證外，其中飾演小三，有「蔚山版宋慧喬」之稱的25歲韓素希亦成功突圍而出。韓素希有着富家女的高貴外貌，可是原來現實中的她出身平凡，20歲只帶着30萬韓元（約1,890港元）就到首爾發展。

韓素希因一套《夫妻的世界》爆紅，純熟的演技非常吸睛！（劇照）

近日節目《聽到傳聞的Show》提及了有關韓素希出道前，20歲隻身來到首爾打拼的故事。韓素希與宋慧喬撞樣，因此不時會被誤會是富家女，可是其實出身普通的她當年沒有家人的資助，只帶着30萬韓元就出發到首爾。韓素希亦曾於2018年在網上寫下長文，分享自己曾為了生活費，每天起床就到江南的酒吧上班，一直工作至第二天太陽升起時，可是樂觀的她也講到「如果沒有捱過那些日子，就不會有今天的我」。

韓素希曾於2018年寫長文，當時也受到不少關注。（ChannelA截圖）

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在韓素希爆紅前，曾經兩次訪問過她的記者也在節目中講到，韓素希為了追夢幾乎做過不同兼職，不論時裝店及咖啡店等都打過工。而節目中主持也認同，打工經驗的確對韓素希的演技非常有幫助，就像為出道前的她打了一個鞏固的基礎一樣，難怪她在《夫妻的世界》表現突出。

韓素希出道前累積的生活經驗，對她的演技非常有幫助。（劇照）

按圖重溫韓素希出道以來作品：

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韓素希2017年才正式以演員出道，短短三年未夠，她已憑小三一角成功突圍而出，緊接金喜愛和朴海俊兩位前輩排行4月劇集話題性演員的第三名！而且隨着《夫妻的世界》的爆紅，亦吸引到不少廣告商，讓韓素希成為新一代的廣告界寵兒。雖然劇集即將大結局，但劇迷應該也不難見到韓素希演出，作為近期最火紅的後起新秀之一，新作品相信會接踵而來！

韓素希更成為新一代的廣告界寵兒！（BARREL FIT）

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