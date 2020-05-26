【何鴻燊逝世】四房神秘第6子曾現身？　何超盈親證「弟弟」是誰

一代賭王何鴻燊逝世，享年98歲。賭王感情生活多采多姿，四位太太各有所出，但他的子女數目，卻一直有一個神秘傳說，指在16名子女以外，卻還有四房的神秘第6子何猷佳，網上甚至流傳他的童年照片，最怪異是猷佳從未在公開場合現身，究竟猷佳真身在何處？

賭王何鴻燊英俊風流，身家豐厚，感情生活多采多姿。（何猷君微博）

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賭王何鴻燊有四房兒女，人數眾多，長房黎婉華誕下三女一子，包括何超英、何猷光、何超賢、何超雄，二房藍瓊瓔有四女一子，包括何超瓊、何超鳳、何超蕸、何超儀及何猷龍，三房陳婉珍誕下兩女一子，包括何超雲、何超蓮及何猷啟，至於四房梁安琪，誕下兩女兩子，包括何超盈、何猷亨、何猷君及何超欣。

賭王四房有兩子兩女，傳說中四房還有第3名兒子猷佳。（視覺中國）

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不過網上流傳賭王並非只得5名兒子，還有四房所出的第6子何猷佳，而且還有盛傳是猷佳的童年照片，但為何猷佳從未在公開場合亮相，何家上下又完全沒有談論過猷佳呢？其中一個說法是猷佳早年夭折，也有指猷佳早年送到英國讀書。歷年來賭王神秘第6子一直是世紀之謎，也有香港媒體向四房求證，直至四房何超盈接受媒體訪問，才揭露出真相，她透露從來沒有猷佳這個人，一直是誤傳。至於網上猷佳的童年照，超盈解釋其實是猷啟的兒時照片。賭王近日離世，猷佳根本不可能現身，謠言亦不攻自破。