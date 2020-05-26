【多圖】真實版《夫妻的世界》張大奕出招　直播自己懷孕消息迫宮

韓劇《夫妻的世界》雖然播畢，但現實中的丈夫出軌事件，卻是無日無之，甚至比起戲劇情節更加令人震驚，而內地淘寶天貓事業群總裁蔣凡，被傳出跟第一網紅張大奕發展婚外情，蔣凡太太隨即在網上大鬧小三，事件曝光後，蔣凡由總裁降職至副總裁，滿以為事件告一段落，想不到輪到張大奕出招，最後鹿死誰手，仍是未知之數。

張大奕近日衣著偏向鬆身衫，孕味甚濃。（張大奕微博）

+ 9 + 8 + 7

曾經是內地淘寶天貓事業群總裁的蔣凡，因傳出跟內地第一網紅張大奕發展婚外情，最終他被阿里巴巴踢出合夥人及降職，由總裁降職至副總裁，出軌事件被網民比喻為真實版《夫妻的世界》，而且大婆小三輪流出招，蔣凡太太以微博帳號「花花董花花」，力數疑似小三的網紅張大奕，「這是第一次也是最後一次警告你，再來招惹我老公我就不客氣了，老娘也不是好惹的。望自重，好自為之。」蔣凡太太出招，對小三有何影響就未知，但丈夫卻率先受到懲罰，確是始料未及。

張大奕的開箱視頻，直播了她懷孕的消息。（網上圖片）

蔣凡太太曾上網大鬧小三，被指是真實版《夫妻的世界》。（花花董花花微博）

+ 5 + 4 + 3

張大奕表面上當作無事發生，但原來已經暗自出招還擊，在拍攝介紹新衣的開箱視頻，當時她身穿黃色T恤及碎花褲，當她拎起一件性感吊帶衫時，鏡外的助理笑說：「妳現在懷孕了，應該不能穿！」影片在網上瘋傳成為熱搜，令張大奕懷孕之說甚囂塵上，而經手人矛頭更直指是蔣凡。不過網民就懷疑全是張大奕自導自演，借大肚向大婆迫宮，最後能否成功坐正，大家要拭目以待啦。

內地淘寶天貓事業群副總裁的蔣凡。（網上圖片）

同場加映最美遺體化妝師：

台灣美女夏暮光一直交不到男友，原來跟她職業有關。

+ 17 + 16 + 15