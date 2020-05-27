《超人回來了》「大發」遺傳爸爸運動天份　5歲練成六舊腹肌？

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

足球選手李同國曾帶着5名子女出演綜藝節目《超人回來了》，因此大受歡迎，當中唯一的兒子「大發」（李時安）最得一班叔叔姨姨歡心。由於「大發」自出世開始就出演節目，所以即使現時5姐弟已下車，但一班觀眾仍像陪着他長大一樣。

「大發」自手抱嬰兒就出演《超人回來了》。（KBS截圖）

未知是否遺傳了爸爸，李同國5名子女運動細胞相當發達，二女李在雅為網球選手，三女李雪雅也熱愛拳撃及體操等運動，就連「大發」都自少就擁有足球選手夢。從IG中可見，最近五姐弟家更增設了鋼管舞設備，「大發」每天爬過不停，只有5歲的他練得一副好身材。日前五姐弟媽媽在IG上傳一張「大發」露出6舊腹肌的照片，震驚不少網民！

「大發」媽媽在IG上傳腹肌照，迅速成為網上熱話。（IG/@supermom_sujin）

按圖睇更多「大發」近照：

+13
+12
+11

當然「大發」的腹肌照只是P圖，6舊腹肌只是後天加工而成。後來媽媽再上傳一張照片，並寫上「笑的話就有腹肌，一直刻意地笑着」，公開「大發」的真實身材。比起一般5歲的小童，「大發」的身形偏瘦削，可是已能隱約見到他的胸口和腹部的肌肉線條。不少見證「大發」成長的網民都留言表示，實在難以想像之後他之後的好身材。

雖然腹肌只是P圖，但「大發」5歲已擁明顯的肌肉線條。（IG/@supermom_sujin）

點撃回顧BB時期的「大發」：

+21
+20
+19
44歲崔智友為老公甘做高齡產婦　５月１６日於首爾誕下一女
Jessica鄭秀妍首公開與媽媽合照　高貴氣質猶如兩姐妹
11歲「小Jennie」Ella Gross愈大愈似宋慧喬　捲髮造型被嫌老積？
Chen成EXO首位人父　SM娛樂證實女兒出世支持者再求退團
【夫妻的世界】金喜愛兒子全真㥠得13歲　童星出身兩度合作李敏鎬
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。