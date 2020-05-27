《超人回來了》「大發」遺傳爸爸運動天份　5歲練成六舊腹肌？

足球選手李同國曾帶着5名子女出演綜藝節目《超人回來了》，因此大受歡迎，當中唯一的兒子「大發」（李時安）最得一班叔叔姨姨歡心。由於「大發」自出世開始就出演節目，所以即使現時5姐弟已下車，但一班觀眾仍像陪着他長大一樣。

「大發」自手抱嬰兒就出演《超人回來了》。（KBS截圖）

未知是否遺傳了爸爸，李同國5名子女運動細胞相當發達，二女李在雅為網球選手，三女李雪雅也熱愛拳撃及體操等運動，就連「大發」都自少就擁有足球選手夢。從IG中可見，最近五姐弟家更增設了鋼管舞設備，「大發」每天爬過不停，只有5歲的他練得一副好身材。日前五姐弟媽媽在IG上傳一張「大發」露出6舊腹肌的照片，震驚不少網民！

「大發」媽媽在IG上傳腹肌照，迅速成為網上熱話。（IG/@supermom_sujin）

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當然「大發」的腹肌照只是P圖，6舊腹肌只是後天加工而成。後來媽媽再上傳一張照片，並寫上「笑的話就有腹肌，一直刻意地笑着」，公開「大發」的真實身材。比起一般5歲的小童，「大發」的身形偏瘦削，可是已能隱約見到他的胸口和腹部的肌肉線條。不少見證「大發」成長的網民都留言表示，實在難以想像之後他之後的好身材。

雖然腹肌只是P圖，但「大發」5歲已擁明顯的肌肉線條。（IG/@supermom_sujin）

點撃回顧BB時期的「大發」：