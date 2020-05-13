Jessica鄭秀妍首公開與媽媽合照　高貴氣質猶如兩姐妹

適逢日前是母親節，前少女時代成員Jessica鄭秀妍在IG上傳與媽媽的合照，答謝家人多年來的照顧。由於是Jessica出道13年來，首次公開母親的正面照，因此成為網上熱話。見到Jessica媽媽的照片後，不少粉絲都讚嘆她的美貌，表示二人的笑容完全一致。

Jessica與妹妹f(x) Krystal都是出道藝人，所以對家人特別保護，出道多年來幾乎沒有公開過家人的照片，網上亦只有幾張粉絲偶遇拍下的照片。Jessica日前首次公開與媽媽合照中，穿上粉色上衣配白色珍珠頸鏈的母親，散發着高貴的氣質，而且她零毛孔的好膚質亦非常吸睛。見到二人的合照，粉絲留言大讚「果然有其母必有其女」，感嘆Jessica遺傳了媽媽的美貌。

Jessica首次公開與媽媽的合照。（IG/@jessica.syj）

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而妹妹Krystal的外貌出道以來，都一直被說與Jessica不像姐妹，相比之下與少女時代允兒更相似。見到Jessica與媽媽生成餅印，就連笑容都完全一致，相信粉絲都能想像得到，兩姐妹的爸爸應該也是帥哥一名。

粉絲都非常喜歡Jessica與Krystal這對「鄭氏姐妹」的組合。（IG/@jessica.syj）

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