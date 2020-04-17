【夫妻的世界】金喜愛兒子全真㥠得13歲　童星出身兩度合作李敏鎬

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的JTBC韓劇《夫妻的世界》熱播，故事雖然主要圍繞成人間的出軌及報復等，但當中飾演金喜愛及朴海俊兒子的全真㥠，則憑着精湛的演技而引起關注。原來這位童星出身的小演員只是13歲的初中生，身高172厘米的他更已出道8年。

全真㥠在劇中飾演兒子李俊英，他早知爸爸朴海俊出軌但不忍父母離婚，竟叫媽媽金喜愛原諒對方一次，被劇迷大轟自私。劇中全真㥠年齡設定為小學生，又難怪他不願失去父母的心。而與金喜愛對戲的這一幕，更成功讓全真㥠登上韓國Naver熱搜榜，不少網民才驚見童星出身的他已有8年的演戲經歷！2006年出生的全真㥠今年5月將踏入14歲，他成熟的外表配上172厘米的身高，實在難以想像他只是一名初中生。

全真㥠在《夫妻的世界》大曬成熟演技，成功吸引觀眾視線。（劇照）

按圖睇全真㥠於《夫妻的世界》表現及近照：

+ 12 + 11 + 10

全真㥠於2012年從SBS韓劇《因為是你才喜歡》出道後，拍過多部人氣作品，包括《繼承者們》、《主君的太陽》、《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》和《陽光先生》等。由於他擁有一張混血臉，所以自小擔任李炳憲、周元和朱智勛等多位人氣男演員的御用童星，其中他更分別兩次與長腿Oppa李敏鎬及安宰賢合作。除了劇集外，全真㥠亦有參與廣告拍攝，經驗甚至比飾演小三的韓素希還要豐富。全真㥠年紀輕輕已憑成熟的演技獲得好評，相信劇迷都非常期待他長大成人後，能夠成為下一個韓劇男神。

全真㥠6歲就出道，他更於《藍色海洋的傳說》中第二次與李敏鎬合作。（劇照）

點撃睇全真㥠可愛童年照：

+ 18 + 17 + 16

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！