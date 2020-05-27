51歲伊能靜為《乘風破浪的姐姐》苦練！18歲長子正臉容貌首曝光

台灣女星伊能靜近來接下兩個真人騷節目《婆婆和媽媽》、《乘風破浪的姐姐》，因此要離開女兒、兒子前往內地工作，她25日推出自己隔離日記的影片，也讓已滿18歲的長子小哈利正面入鏡。

伊能靜在文中提到：「從去年知道有這麼有趣的工作邀約，覺得自己真被上天眷顧。在工作和家庭之間，我從來沒有猶豫，家庭永遠是我的第一選擇。但這次不是工作，它更像是自我實踐，夢想的完成。」不過沒想到發生了疫情，讓她覺得「選擇夢想，就是選擇分離。家人都反對，要隔離、要離開米粒、要犧牲兒子離開我去國外讀書前的相處時光。」不過好在兒子鼓勵支持她去做。

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在影片中還可以看到小哈利在伊能靜離開台灣的前一天，幫忙編舞的畫面，這是他首次公開正面入鏡，雖然帶住口罩，但仍看出他外表清秀，手上塗了黑色指甲油，帶著型格的戒指。

被問到媽媽有什麼優點，他很直白表示雖然媽媽有時會忽略一些小細節，但是在生活上還是非常用心，每天都會注意他的健康飲食，為他做菜，而且媽媽也很支持他做自己。對於媽媽即將要去參加《乘風破浪的姐姐》選秀節目，小哈利也為她加油打氣：「把你用心的態度帶向全世界。」

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