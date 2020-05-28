迪麗熱巴拍劇不停吃　超鹹道具食物照鯨吞：每天的營養來源

內地女星迪麗熱巴身上除了有「靚女」的標籤之外，還有「胖迪」的稱號，皆因為她是一位超喜歡吃東西的女生，但是她始終維持身材苗條，這一點令不少人非常羨慕。身為「吃貨」的她，最近就與男星黃景瑜的新劇《幸福觸手可及》播出引起話題，在流出的拍攝花絮中沒想到她連道具食物都不放過，竟然一邊拍一邊不停吃道具，搞到她自己都表示：「每天的營養來自於道具」非常搞笑。

《幸福觸手可及》播出之後大受歡迎。（《幸福觸手可及》微博圖片）

在流出的拍攝花絮影片中可見，迪麗熱巴與黃景瑜在一間屋的廚房中，應該在準備拍攝下廚的戲份。當然劇組會事先準備一些材料，可是在還沒有正式開機拍攝，迪麗熱巴就已經不停吃吃吃，連黃景瑜都好驚訝：「我放了小半瓶的生抽啊！你也能吃得下去？」而迪麗熱巴則表示：「我口味比較重吧」還吃到手舞足蹈。

迪麗熱巴不停吃吃吃。（影片截圖）

吃得津津有味的迪麗熱巴還揚言：「每天的營養來自於道具」，可見她果真是一位真真正正的「吃貨」。雖然迪麗熱巴愛吃東西，但體重不增仍維持苗條身材，其實全靠她有自己一套方法，包括多飲水多吃水果，促進身體新陳代謝，排出毒素還可以增加飽腹感。第二晚上9點之後不食任何食物，睡前保持空腹狀態，讓身體有足夠的時間消化食物和燃燒脂肪。第三就是多做運動，除了跑步之外，還會做瑜伽﹑打拳擊，除可以消除脂肪還能塑造肌肉線條。而最後她就是會多做有氧運動，減少脂肪堆積，而且在睡前會按摩肚臍，輕鬆按5下再按周邊一圈，反覆十次可以促進腸道吸收，亦會令睡眠品質變好。

迪麗熱巴有自己一套保持好身材的方法。（《幸福觸手可及》微博圖片）