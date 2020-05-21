迪麗熱巴化妝師超靚仔　濃眉大眼似韓星網友叫出道

內地女星迪麗熱巴擁有精緻五官以及出眾身材，是許多人心目中的完美女神。雖然天生輪廓立體，素顏膚質亦不差，不過身為女明星當然要更靚。所以時常出席公開活動總是美美現身的她少不免需要化妝，而令她靚出天際的幕後推手就是她的化妝師張進。

近來張進瘋狂受到網友熱議，全因他的高顏值相當吸睛，整個外型相當有韓星的味道，搞到不少網友都為他瘋狂，直言這個組合簡直就是俊男美女。

迪麗熱巴的妝容非常靚。（迪麗熱巴微博圖片）

迪麗熱巴每每出席公開活動，無論是為品牌站台還是頒獎典禮，她的裝扮總是明豔照人相當吸睛，是內地最受觸目的90後女明星之一。而用巧手打造迪麗熱巴美麗妝容的，正是與她合作多年的化妝師張進，從網上流傳的圖片而看，張進跟在迪麗熱巴後面，雖然戴上口罩可是仍然遮擋不住他的帥度，一雙炯炯有神的眼睛，再加上經過設計的中分頭，可知他是一位相當有要求的男生，果不然其模樣相當出眾。

張進的高顏值令人討論。（Rabbit每日爆料微博圖片）

除下口罩的張進五官立體，膚質相當透亮，給人一種清秀的感覺。在他幫迪麗熱巴整理妝髮的時候，認真的模樣更令他的帥度增加不少，看到許多網友心心眼，完全將迪麗熱巴拋諸腦後。而翻看張進私下的生活照，他亦似乎對自己的顏值非常有信心，事關他的微博除了上貼工作照之外，最多的則是自己的自拍，屬於濃眉大眼型帥哥的他，原來亦是一位型男，見他髮色多變身上又有紋身，左耳戴上耳環非常有型，甚有韓星男團的味道。

張進工作模樣好認真。（Rabbit每日爆料微博圖片）

另外，穿衣有型的他亦是一位好識擺Pose的男生，從全身照而看目測他的身高有180CM以上，外型完全是可以做男團的絕佳材料。不少網友更直言他貌似台灣男星周渝民，更表示他絕對可以出道，大家在微博紛紛留言：「真的蠻帥」﹑「顏值好高」﹑「帥的離譜」等，完全是有讚無彈。

看起來年紀輕輕的張進有一點令不少網友心碎，就是他原來一早已結婚，並且與另一伴育有一名兒子。張進除了與迪麗熱巴合作之外，他還曾幫鄭爽﹑范丞丞﹑宋佳﹑楊冪等做妝髮，手上粒粒都是一線紅星。

張進外型似韓星。（張進微博圖片）