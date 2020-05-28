李東健趙胤熙結婚3年離婚　男方曾因戀情無縫接軌被鬧爆

今天（28日）39歲韓國男演員李東健，以及37歲女演員趙胤熙宣布離婚，結束三年的短暫婚姻，而2歲女兒的撫養權則由女方獲得。離婚消息震驚粉絲，有網民翻出李東健三年多前，戀情無縫接軌，疑似出軌的新聞，留言暗指他是渣男。

李東健和趙胤熙於2017年2月認愛，二人因合作韓劇《月桂樹西裝店》而撻著，並於同年5月宣布已完成婚姻註冊。由於兩人的女兒於12月就出世，因此當初有不少網民質疑，二人只是因懷孕才極速認愛再結婚。沒想到婚姻僅維持了三年，李東健和趙胤熙就於今天宣布離婚。兩人表示因個性不合，在雙方的同意下離婚，正在處理財產分配等事項。

李東健和趙胤熙結婚僅3年，今天宣布離婚。（Louvre9）

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李東健和趙胤熙離婚消息傳出後，竟有不少網民表示「不意外」，更翻出男方幾年前疑似出軌的黑歷史。據指李東健除了與韓智慧拍拖3年外，2015年6月與小13歲女團T-ara成員朴芝妍認愛，當時二人於2016年12月宣布分手。可是分手後，翌年2月李東健馬上與趙胤熙認愛，因而被指戀情無縫接軌。而且由於兩人女兒12月就出生，推算李東健與朴芝妍分手後就馬上投入新感情，並發生性關係。

李東健與T-ara朴芝妍分手後，曾被鬧爆戀情無縫接軌。（微博/@李珍朱）