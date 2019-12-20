首談與安宰賢離婚　具惠善指有傳媒偏幫前夫：我鬥不過！

具惠善和安宰賢這對曾經公認Sweet到不得了的模範夫妻，今年8月鬧離婚當時滿成風雨，期後更演變成隔空對罵，被網民形容非常「肉酸」。鬧出離婚後的第4個月，繼安宰賢上月首次出席公開場合後，具惠善也終於首次接受韓國傳媒訪問，開腔談及離婚一事。

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具惠善接受《TV朝鮮》訪問，首次談及與安宰賢離婚一事。（TV CHOSUN截圖）

潛水幾個月的具惠善雖活躍於IG與粉絲溝通，但一直未有正面回應離婚一事。近日她接受《TV朝鮮》訪問時，終於首次提及與安宰賢離婚的感覺，直言就像車禍一樣受到衝擊，批評自己過份感情用事，她更講到「幾個月前我太幼稚了」。被問到最初得悉要離婚後，具惠善回答：「起初以為是開玩笑，希望與對方解決…向對方提出請求，但他卻希望現在立即離婚。」表示希望與安宰賢和解，但雙方的對話卻被阻止了，至今也仍不相信離婚已成事實。

按圖睇具惠善離婚後近況：

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具惠善坦言至今也未相信離婚已成事實。（IG/@kookoo900）

安宰賢和具惠善隸屬同一演員公司，對於公司向《Dispatch》提供二人的短訊紀錄，具惠善感到非常不可思議，而且充滿了背叛感。她認為傳媒在夫妻兩年間的千萬對話中，只挑選了當中關係不好的紀錄作報道，加上大眾對《Dispatch》信任度非常高，坦言自己鬥不過。通過報道，安宰賢方得到了想要的結果，具惠善也不禁反問自己「我是否看錯了丈夫呢？」。而二人之間發生了甚麼矛盾，具惠善表示不知從何而起，但當中不涉及報道所講的金錢。

具惠善分享最近主要與寵物一起生活，仍需要有原諒自己的時間。（IG/@kookoo900）

訪問中，具惠善多次強調自己其實並不想離婚，形容這一切就像「惡夢」一樣。可是到了已無法挽回的關係，她也表示沒有能做的事，只能接受，希望能與安宰賢有一個很好的離別。訪問公開後，不少支持者留言為具惠善打氣，表示被她的真心打動，欣賞具惠善仍能笑着說出失婚的感受。不過當然都有安宰賢的支持者不同意她的做法，希望具惠善不要再舊事重提。

具惠善和安宰賢曾是一對公認的模範夫妻。（Viu《K1頭條》）

回顧一下呢對曾經甜蜜的模範夫妻：