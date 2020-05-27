Hailey Bieber不忿被屈整容　怒向整容醫生發律師信反擊

現年23歲的美國模特兒Hailey Bieber擁有精緻五官及Fit爆身形，更因為與加拿大小天王Justin Bieber結婚而人氣急升。但近日有網民將她的舊照與近照作比較，暗諷她曾整容，雖然Hailey已經即刻留言反擊，不過日前又有一位整容醫生Daniel Barrett在抖音（Tik Tok）拍片指Hailey曾在鼻同嘴唇做過手腳，Justin夫婦的法律團隊隨即發律師信還擊！

Hailey Bieber擁有精緻五官及Fit爆身形！（IG@haileybieber）

有網民將Hailey的舊照與近照作比較，暗諷她曾整容。（IG截圖）

Daniel Barrett在Tik Tok上載了一條影片，片中將多張Hailey不同時期的照片作對比，並指出她曾經整過容，尤其以鼻子最為明顯，他還認為Hailey曾經隆唇及接受過下巴矯形手術。對於Daniel發布的這段影片，Justin夫婦的律師隨即向他發律師信，指控他在沒有經Hailey的同意下於片中用她的名字、肖像，甚至以此來宣傳自己，並散佈Hailey曾接受整容手術的虛假說法。此外，Daniel還被控侵犯版權，因為他用了Justin的歌曲《Sorry》的歌詞。法律團隊要求Daniel在24小時之內刪除影片並收回言論，但Daniel在受訪時表示他不認為自己在片中的評論具誹謗性，並指Justin夫婦向他追究的行為好瘋狂。他認為影片有教育意義，亦不會刪除影片。

整容醫生Daniel Barrett在抖音（Tik Tok）拍片指Hailey曾在鼻同嘴唇做過手腳。（影片截圖）

點擊下圖回顧Hailey舊照：

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Hailey經常與演員爸爸Stephen Baldwin一起出席活動。（Getty Images）

早前有網民將Hailey 13歲時的舊照及近照作對比，並寫道：「What a transformation（天大的變化）」，還配上反白眼的Emoji，暗示Hailey曾經整容。不過Hailey即刻留言反擊：「別再用那些被化妝師修過的照片！右邊的照片並非我現在的樣子……我從未在臉上動手術，所以如果你想對比我13歲和23歲的樣子，至少要用一張未經瘋狂修圖的照片。」其實Hailey自小就入演藝圈，她經常與演員爸爸Stephen Baldwin一起出席活動，更因此認識Justin。兩人在2014年曾短暫交往，之後在2018年復合並註冊結婚，直至去年9月舉行婚禮，一直互相扶持，令人羡慕！

Justin與Hailey在年少時期就已經認識。（IG@justinbieber）

兩人在去年9月舉行婚禮。（IG@justinbieber）