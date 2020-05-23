Kylie Jenner分享豪宅生活曬限量版手袋　超奢華收藏最愛Hermès

美國真人騷女星Kylie Jenner年紀輕輕就創立了自家彩妝品牌，經營得有聲有色，身家超過10億美元（約77.6億港元），連續兩年成為全球最年輕的億萬富豪，相當犀利！作為最具話題性的年輕富婆，Kylie的日常生活亦極盡奢華，不但豪擲近3億港元買入近兩萬呎的新屋，她更擁有多款名牌手袋，日前她就在IG曬出新入手的Hermès手袋！

Kylie Jenner近日頻頻在IG分享自己的豪宅生活。（IG@kyliejenner）

Kylie日前曬出的Hermès Birkin手袋意外成為焦點。（IG@kyliejenner）

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Kylie近日頻頻在IG分享自己的豪宅生活，日前她Post了幾張在大廳影的靚相，身穿白色連身衣的她大騷Fit爆身材，不過相中的Hermès Birkin手袋意外成為焦點。據知這款手袋是由比利時設計師Jonathan Riss設計的「The Vintage Iconic Hermes Bag X Jay Ahr Embroidery Collection」，同款不同色在網上售價38,500美元（約29萬9千港元）。

這款手袋是由比利時設計師Jonathan Riss設計的「The Vintage Iconic Hermes Bag X Jay Ahr Embroidery Collection」，同款不同色在網上售價38,500美元（約29萬9千港元）。（網站截圖）

熱愛時裝與美妝的Kylie擁有不少名牌手袋，當中不乏絕版、限量版的款式，她還特別設有一間房擺放她的手袋珍藏。Kylie曾拍片公開她的「手袋房」，帶大家參觀自己的收藏，房內擺放了近百個昂貴名牌袋，Chanel、Hermès、Louis Vuitton、Dior、Fendi等不同款式的袋整齊地在層架上陳列，她更直言最愛的就是Hermès的手袋，單單是Birkin就有近廿個！當中Kylie至愛的是Hermès Himalaya Kelly Bag，手袋由最頂級的尼羅鱷魚皮製成，以工序繁複的染色技術染成白啡相間的漸變色，價值約15萬美元（約116萬港元），她還笑言：「如果火燭，我一定會帶呢個袋走佬！」

Kylie擁有不少名牌手袋，當中她至愛的是相中最上排右2的Hermès Himalaya Kelly Bag。（IG@kyliejenner）

Kylie曾拍片公開她的「手袋房」，帶大家參觀自己的收藏。（YouTube影片截圖）

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除了Hermès之外，Chanel亦是Kylie偏愛的品牌之一。她曾在IG曬出一款白色菱格紋手袋，手柄是金色金屬鏈，獨特的心型設計配上最標誌性的雙C Logo，原來是來自90年代罕見稀有的收藏品，據知Kylie一出Post，各大購物網站瞬即售罄，可見她的號召力驚人！

Kylie拿著的是90年代罕見稀有的Chanel手袋。（IG@kyliejenner）