Miranda Kerr公開即影即有婚禮照　慶祝與老公結婚三周年

澳洲名模Miranda Kerr曾與型男Orlando Bloom有過一段婚姻，兩人育有一子Flynn，不過最後在2013年離婚。之後Miranda認識了比自己細8年的Snapchat創辦人Evan Spiegel，兩人在2017年結婚，婚後甜蜜幸福的生活猶如童話故事。5月27日是Miranda與老公的結婚紀念日，她在IG Post出三張未曾公開過的即影即有婚禮照片，獲不少粉絲送上祝福！

今年5月27日是Miranda Kerr與老公Evan Spiegel結婚三周年的紀念日。（IG@mirandakerr）

兩人婚後誕下兩個仔Hart同Myles。（Getty Images）

+ 16 + 15 + 14

擁有甜美樣貌及完美身材的Miranda曾任內衣品牌Victoria’s Secret的模特兒，與Orlando離婚後，在一個晚宴上認識Evan，雖然兩人相差8歲，但無阻他們發展姊弟戀。兩人在2017年結婚，婚後誕下囝囝Hart同Myles。Miranda曾接受訪問透露與Evan的價值觀相似，非常重視家庭與伴侶的忠誠。兩人每日都會花很多時間聊天，Evan很照顧Miranda的感受而且很了解她的想法，更為她發展個人事業而感到驕傲，Miranda形容二人就像是靈魂伴侶一般的關係。如今兩人結婚3年依然恩愛，一家四口非常幸福！

擁有甜美樣貌及完美身材的Miranda曾任內衣品牌Victoria’s Secret的模特兒。（Getty Images）