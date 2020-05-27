Selena Gomez曾因網絡欺凌刪IG　破例進駐小紅書打入內地賺人仔？

美國樂壇小天后Selena Gomez在IG坐擁超過1.7億粉絲，是全球第三多追隨者的帳戶，人氣強勁。日前這位IG女王正式進駐內地社交平台小紅書，短短幾日已經吸引近4萬人關注，而她首個Post就是拍片同大家打招呼，一班內地粉絲都興奮留言表示熱烈歡迎！不過近年飽受情緒困擾的Selena曾因網絡欺凌刪除IG，今次進駐小紅書，不少人都猜測她是為了宣傳自家美妝品牌才破例！

Selena Gomez正式進駐內地社交平台小紅書，短短幾日已經吸引近4萬人關注。（影片截圖）

Selena與Justin Bieber曾一度被視為金童玉女，可惜兩人經歷分分合合最終未能走在一起。（Getty Images）

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Selena自15歲主演迪士尼喜劇後一直都是傳媒關注的焦點，歌影視三棲的她事業成功，與Justin Bieber拍拖後更一度被視為金童玉女，可惜兩人經歷分分合合最終未能走在一起。而Selena在2017年因為紅斑性狼瘡復發接受高風險的換腎手術後，身體一直處於不穩定狀態，體重波動，但不斷有人批評她身材走樣，面對網民的抨擊及病情困擾，令她患上躁鬱症，需要尋求心理輔導治療，更一度住入精神治療中心接受診治，令粉絲非常擔心。飽受外界言語攻擊的Selena，去年更從手機上移除IG應用程式，遠離社交媒體。

Selena因紅斑性狼瘡復發，需接受腎臟移植手術，獲好友Francia Raisa捐腎。（IG@selenagomez）

Selena因為病情令體重波動，更被批評身材走樣。（IG@selenagomez）

不過幸好Selena終於走出陰霾，除了在今年年初推出新專輯之外，還在IG宣布籌備了兩年的個人美妝品牌「Rare Beauty」將會在今年夏天正式推出。今次Selena進駐小紅書，而小紅書正正是很多人分享產品及心得的平台，更有不少藝人包括范冰冰、鍾欣潼、張栢芝、泫雅、張雨綺等加入，她們可以透過與品牌合作推薦產品來賺錢，小紅書更成為藝人另一個「搵真銀」的途徑，所以不少網民都猜測Selena此舉不但是為了「掘金」，更是為美妝品牌打入內地市場鋪路，絕對是雙贏！

Selena的個人美妝品牌「Rare Beauty」將會在今年夏天正式推出。（IG@selenagomez）