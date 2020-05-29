馬伊琍被踼爆同神秘男子約會　行為舉止親密疑有新戀情

內地女星馬伊琍去年7月與男星文章宣布離婚，回復單身的她近日就被媒體影到與一位男子約會，而且二人舉止親密，疑似新戀情曝光。消息傳開了之後隨即登上微博熱搜，有超過200萬人討論。

馬伊琍回復單身之後，近日被爆出疑有新戀情。（視覺中國）

據內地媒體指出，馬伊琍近日與一名男子約會，在約會期間二人行為舉止相當親密，該男子幫完馬伊琍整理頭髮之後，馬伊琍還順勢抓住對方的手撫摸自己的臉孔，二人的互動猶如熱戀中的情侶般，相當恩愛癡纏。而內地媒體為了求證馬伊琍是否發展新戀情，就向對方的工作人員詢問，至今仍未有任何回覆。而不少網友見到該消息之後都大方祝福馬伊琍，直言她目前單身有追求幸福的權利，期待她開啟人生新篇章。

二人行為舉止好親密。（八哥微博圖片）

現年43歲的馬伊琍在2008年與男星文章結婚，二人育有兩名女兒。但在2014年文章被爆出與女星姚笛玩地下情，事件引起嘩然。期後男方發聲明致歉，而女方隨後亦選擇原諒他，並在微博留言：「戀愛雖易，婚姻不易，且行且珍惜」，不過經過五年之後他們的婚姻始終走不下去，在2019年7月就正式宣布離婚。

去年馬伊琍同文章宣布離婚。（視覺中國）