內地民間多靚仔引討論　紀律部隊專出明星級型男

在這個看臉的時代，長相較出眾的帥哥﹑美女一向都會最先吸人眼球，自自然然就會引人關注與受歡迎。就在近日微博有一個熱搜以「可以原地出道的素人」為話題引起討論，各網友搜羅民間有明星相的人作推薦，認為他們的外型完全可以做idol，其中有四位男生討論度最高，他們被封為「基層F4」添。

外型出眾的四位男生有三位都是從事紀律部隊，高大威猛的他們均屬濃眉大眼型的男生。第一位就是文瀟偉，目前擔任特警的他駐守四川省成都市，五官長得立體的他，尤其一雙深邃的眼睛最吸引人，長期以極短髮示人的他給人一種特別Man的感覺，而且笑起來有一種痞壞的Feel，神似男星歐豪。

文瀟偉有一種痞壞的Feel，神似男星歐豪。（文瀟偉微博圖片）

文瀟偉因為外型出眾關係，所以他在巡邏的時候會吸引不少民眾拍攝。從網絡上流傳他的工作照所看，手持槍巡邏的他相當霸氣，非常有警匪片男主角的影子。身材高挑的他看似瘦削，其實他根本就是一位「穿衣顯瘦脫衣有肉」的男生，熱愛健身的他其實練就了一身精壯的好身材，胸肌﹑二頭肌﹑腹肌應有盡有，絕對不比時下小鮮肉男星差，不少網友在微博留言道：「心動了」﹑「我可以」等，對他有讚無彈。目前他微博有超過10萬人追蹤，人氣相當之高。

文瀟偉同歐豪（左）好似啊！（歐豪﹑文瀟偉微博圖片）

而第二位就是在湖南省長沙市擔任特警的劉曦鈞，1995年出生的他早年畢業於湖南警察學院。長相清秀的他比較屬於是可愛型的男生，臉型細小但五官精緻，特別是他的鼻子相當高挺，整個外型有韓星的味道。

因為外型出色關係，他曾經獲邀拍攝綜藝節目《天天向上》介紹工作內容，而從網絡上流出多張他工作的照片所見，他穿起整套特警制服，手持槍巡邏相當帥氣，不少人更因為他的帥氣會去他巡邏的地方看他，可見帥哥的魅力有幾強大。而有不少網友更直言他的外型似男星劉昊然，給人一種特別強的親和力。

劉曦鈞長得非常可愛。（陳文笙微博圖片）

而第三位就是在上海擔任警察的周世奇，屬於「青靚白淨」型的他給人一種暖男Feel。因為一次接到辦案的過程中，有一位神志不清的男子表現得十分狂噪，而周世奇就幫忙按撫著他，並協助醫護人員送他離去。沒想到該男子就拉着他大讚「你真很帥」，原以為送完他離開之後一切就結束，沒想到在送該男子坐電梯離開時，該男子就不見周世奇陪同，並立即大叫要找他並不斷稱他為「小唐哥」，眼見該男子如此周世奇亦立即作出回應：「我來了」，立即對男子作出安撫。所以這件事情傳開之後，不少人都覺得他非常親切，還和「糖果」一樣非常甜，給人一種暖男的感覺。網友除了有讚無彈之外，更直言長得帥的人都上交給國家了。

周世奇給人暖男Feel。（愛做夢的小瀅微博圖片）

除了紀律部隊出帥哥之外，在醫護界亦有不少長得出眾的人物，其中一位就是1990年出生的徐曄醫生。畢業於中山大學醫學系的他，現任職南京鼓樓醫院燒傷外科主治醫師，皮膚白淨的他給人一種乾淨感覺，特別是他擁有一雙鳳眼，再加上梳著中分頭，極有韓國Oppa Feel，所以有網友就指他似韓星蘇志燮。

現年30歲的他曾經因為出眾的外型而上熱搜，還拍攝過節目《中國醫生》，亦獲電視節目邀請訪問，可想而知他在民間有幾紅。不時在社交網站同大家分享防疫意識的他，在是次新冠病毒（COVID-19）中，他亦有上前綫出一分力，是一位非常受人尊敬的帥氣醫生。

徐曄曾接受過電視節目訪問。（圖文歐尼微博圖片）