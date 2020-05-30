金秀賢突破出演絕望精神病看護　照顧自閉症阿哥曾想攬住一齊死

32歲韓國男神金秀賢去年7月退伍，陸續客串《德魯納酒店 호텔 델루나》、《愛的迫降 사랑의 불시착》2部超Hit韓劇，在主演新戲《雖然是精神病但沒關係 사이코지만 괜찮아》中大膽突破，演出父母雙亡、獨自撫養自閉症哥哥的「黑化」角色，日前被韓媒評選為下半年最值得追的影視作品第3名。

按圖率先睇《雖然是精神病但沒關係》劇照：

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金秀賢因韓劇《來自星星的你 별에서 온 그대》爆紅，在浪漫喜劇《雖然是精神病但沒關係》飾演男看護，曾傳出酬勞高達2億韓圜，但未獲證實。他在劇中親切有耐心地照顧哥哥，但內心背負沉重壓力，一度動念想讓兄弟兩人早日解脫，後來在某次意外被女主角徐睿知刺傷，還被她批評是個「偽善者」，讓金秀賢當下錯愕不已，沒想到兩人之後卻展開浪漫緣分。

實力派演員吳政世飾演金秀賢的哥哥，為了買禮物送給弟弟而偷偷打工，因緣際會下遇見最愛的作家徐睿知，兩人和金秀賢之間的三角關係備受期待。金秀賢正式以《雖然是精神病但沒關係》回歸，該劇於6月20日起每周六、日晚間9點30分，Netflix與韓國同日更新。

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