【女生煲劇】金師傅VS梨泰院！2020年第一季「十大口碑韓劇」排名

《想見你》、《愛的迫降》完結了讓你心空空嗎？想要乖乖待在家防疫卻又怕閒得發慌、長菇，那麼你一定不能錯過這些熱播的韓劇，不管是即將開播還是現正熱映，都趕快加進你的追劇清單吧！ DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出網友熱議的2020年初1-2月開播的十大韓劇，不管是愛情、懸疑、奇幻通通有，讓你放假抗疫不無聊，爆款好劇一部接一部、追都追不完！

第十名：XX

只看劇名，還真的不知道《XX》在演什麼，但看到是由EXID哈妮主演，不管劇情如何光怪陸離都要來瞧瞧啦（喂～）《XX》是部網路劇，也是加入新東家的哈妮的第一部作品，該劇以一間不對外公開的神秘酒吧為背景，演出各式各樣客人的故事，身為調酒師的哈妮雖然外表冷酷，但對客人的痛苦感同身受，甚至還會為他們打造復仇計畫…偷偷說，這部劇裡還有哈妮的螢幕初吻，一言不合就喇舌，畫面閃瞎眾人、瞬間空白啦！

第九名：Hyena：富豪辯護人

擁有朱智勳、金惠秀等超強實力派演技陣容的《Hyena：富豪辯護人》，首集朱智勛就大露腹肌，還跟金惠秀直接上演吻戲，讓收視率開紅盤來到10.3%，聲勢相當驚人，而這也是金惠秀繼推理神劇《信號》後，暌違4年回歸電視劇；不僅如此，設定上相差12歲的姐弟戀、權貴間的嗜血鬥爭，整部劇滿滿都是看點，如此成人又相愛相殺的畫面…真的香！

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第八名：Hi Bye，Mama！

也有人譯作《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》，是金泰希婚後首度復出的電視劇，在強調「人有人權、鬼有鬼權」的設定裡，鬼媽媽金泰希在戲裡鬧出不少笑話，而飾演老公的李奎炯，因為過度思念妻子一度崩潰想尋死，讓觀眾跟著淚崩，是一部有笑又有淚的溫馨奇幻喜劇。特別的是，飾演金泰希可愛女兒的童星徐宇振，其實是個不折不扣的男兒身！劇組也表示，當初會選擇徐宇振，是因為他長得跟金泰希很像，就像真的親生孩子一樣，果然這麼可愛一定是個男孩子啊（誤

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▼▼按圖放大，2020年第一季「十大口碑韓劇」第七至第一位▼▼

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年02月27日，約兩個月。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2020年初韓劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

2020年第一季「十大口碑韓劇」排名（dailyview授權使用）

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