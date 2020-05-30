CHANEL六十年貴20倍　阿嬌鍾欣潼成櫃珍藏變無價寶

受新冠肺炎（COVID-19）影響，全球經濟受到重創，奢侈品行業亦遭遇重擊。繼Dior、Louis Vuitton相繼加價後，CHANEL亦於本月加價。而早前阿嬌鍾欣潼做gym時，意外曝光了成櫃名牌袋，存放了大量CHANEL手袋，當中包括剛剛加價不少的經典款式，羨煞網友！

阿嬌的名牌手袋櫃曝光！Classic Flap顯而易見！（視頻截圖）

其實去年年尾CHANEL已經在價錢方面有所調整，但不到半年時間竟再次加價，唯一欣慰的是，品牌只針對幾款熱門經典款式調價，並非全線加價。

Classic Flap：升幅12%-25%

作為CHANEL的經典款式之一，總共有7個尺寸，顏色、材質各異，是被不少女性搶破頭的入門款。首先它是經典菱格紋；其次，鏈條長度適中，單肩、側背、手拎均適用；第三，容量大；最後，升值潛力大。有網友表示，即使是mini也可以容納三質保、鏡子、唇膏、紙巾、鎖匙包等。而當中升幅最大的，是Mini Square Flap，由2680歐元加至3350歐元，升幅高達25%，幾乎每個size加了近1000歐元。

2.55：升幅12%-15%

由Coco Chanel女士親自設計，誕生於1955年2月，絕對是CHANEL最經典款式，Classic Flap是老佛爺Karl Lagerfeld對此的改良版，因此兩者外觀差別並不大，最明顯的是轉扣位以及鏈條，前者是皮穿鏈與經典「雙C」，後者是做舊金屬鏈與方形扣，相較之下，2.55更偏成熟優雅。

Chanel 19：升幅5%-6%

去年下半年推出的新款，老佛爺Karl Lagerfeld逝世前同CHANEL現任創意總監Virginie Viard共同創作完成。放大的菱格紋結合皮穿鏈，復古味十足，較前兩款更casual，男女都適用。分為WOC（Wallet On Chain）、腰包、銀包、常規尺寸26cm、大號30cm以及MAXI 36cm，據網友反饋容量超大，26cm已足以裝下日常用品。

+ 4 + 3 + 2

Gabrielle：升幅3%-6%

俗稱流浪包，誕生於2017年春夏系列，共8種背法，兼具優雅、隨性、個性十足，任何風格都適用，因此一推出便hit爆全球。

+ 5 + 4 + 3

Boy Chanel：升幅2%-3%

雖然歷史不如2.55以及Classic Flap長久，但Boy CHANEL也是品牌的經典之一，比較中性硬朗，亦是很受歡迎的一款。

其實每年各大品牌都會加價，入手一些經典款式也算是一種投資。有人曾經計算過，CHANEL的手袋六十年加價近20倍，平均每年上調15%，保值情況非常可觀，在二手市場也非常受歡迎，自然是早買早後，早買早省錢。