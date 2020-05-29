蔡潔拍《香港仔》全裸肉搏曾志偉睇到網民勁心酸：唔會後悔

現年31歲華姐出身蔡潔（Jacky）近日在無綫熱播劇《飛虎之雷霆極戰》中，飾演一名刑事情報科見習督察，雖然初登無綫銀幕，但已經備受視迷關注，有網友更大讚Jacky激似李佳芯，同樣擁有清泉般甜美外貌，成功俘虜一眾網友心。

Jacky表示日後如遇到好劇本，亦不介意裸露演出。（吳子生攝）

今日Jacky出席無綫《Do姐有問題》節目錄影時，接受《香港01》訪問時表示：「其實我自己就唔覺得似李佳芯（Ali)，因為自己睇慣自己，其實我化唔同嘅妝，會變咗唔同嘅人，某情度係有佢嘅優點，亦有佢嘅缺點，而自己比較鍾意化淡妝出街，至於人哋將我同佢比較，我就真係諗唔到，因為每個人都係好唔一樣。」

Jacky表示在IG收到好多網友留言表支持，感到十分感動。（吳子生攝）

提起2014年電影處女作《香港仔》中，大膽全裸肉搏曾志偉一幕，近日被反炒成為城中熱話，會否感到後悔？Jacky大平反話：「其實嗰場戲我唔係全裸㗎，其實只係露背脊，我好開心大家依然咁關注呢套電影同我嘅新聞，嗰場戲出街之後，我收到好多人對我嘅評價都係話我好勇敢，如果俾我再揀，我一樣唔會覺得後悔。」