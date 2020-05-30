林志穎回應婆媳矛盾　網民心疼陳若儀：她也是媽媽的掌上明珠！

台灣「不老男神」林志穎近日帶着媽媽林金花和老婆陳若儀參加內地真人騷《婆婆與媽媽》，在鏡頭前呈現真實的夫妻和婆媳之間的家庭互動。不過節目一出街，就因林媽媽對新抱陳若儀的態度太過嚴厲而成為熱話，林志穎在社交網站就事件發聲，指節目有它呈現帶給觀眾的方式，他們一家互相疼惜，珍惜每次的相處。但林志穎的回應亦引起網民兩極的反應。

林志穎的媽媽林金花因在節目中，對新抱態度嚴厲而遭非議。（影片截圖）

林志穎帶太太和媽媽上真人騷。（《婆婆和媽媽》微博圖片）

林媽媽一開始因陳若儀穿著破洞設計的短褲造訪，責罵對方「不禮貌」，之後又要求陳若儀幫忙清潔家居，她拖地又被奶奶嫌手勢錯誤，拖完地後，陳若儀原本想切菠蘿給大家吃，婆婆突然要她去抹窗，正在吃菠蘿的林志穎表示：「要不要幫忙擦？幫妳擦吧。」但奶奶馬上說：「你就休息一下好了啦。」林志穎亦真的沒有幫忙，讓陳若儀獨自抹窗。事件引來網民狂轟，大多認為林媽媽對新抱太嚴厲，新抱和阿仔的待遇差別太大，只叫新抱做家務但就叫阿仔休息唔使做，連帶林志穎都被罵冇真心幫老婆。

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眼見群情洶湧，林志穎在微博留言說：「每個父母親，對孩子絕對都是滿滿的愛與呵，️節目有它呈現帶給觀眾的方式，我很愛我媽媽跟@陳若儀Kellycupcake，未來我們會有更多可愛跟有趣的，我們互相疼惜，珍惜每次的相處，謝謝大家對節目支援，期待我們家接下來更多生活的分享。」

太太陳若儀亦留言說：「對父母孝順有許多點點滴滴，不是一個畫面或一句話就能成立， 很珍惜每次跟媽媽、家人的相處，無論在鏡頭前後媽媽都是體貼關心我們；我們的日常有愛有笑。」

對於林志穎的發文，網民反應兩極，有人力撐林志穎，認為只是節目剪接效果，「一堆可憐人家老婆的，又不是一直在一起生活，一年住不到幾次，偶爾在一起遷就遷就下他媽媽也沒什麼吧，非得搞的家庭鬧矛盾才行咯？」亦有人繼續指責林媽媽過於嚴苛，林志穎是一個「媽寶」，心疼陳若儀遭奶奶欺負：「為什麼林志穎媽媽要教育若儀，若儀也有自己的媽媽，也是她媽媽的掌上明珠，為什麼總指揮讓若儀幹讓自己兒子休息？」

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