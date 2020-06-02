5個月大BB無心跳頭變形　台星為死胎辦身後事　一個原因徹底崩潰

台灣藝人小馬（倪子鈞）在2019年5月時曾宣布老婆懷孕，並且興高采烈地替二寶取好名字「倪多恩」，但期待卻在不久後落空，做產檢時發現超聲波檢測不出寶寶心跳，最後忍痛引產，他近日在節目中提起往事，言談間還是充滿遺憾。

人工流產未係最心痛？令小馬徹底崩潰的原因竟是這五隻字（點圖放大▼▼▼）

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因為工作的關係，老婆當時無法立刻引產，寶寶還在母體裡多待了一周，到了要引產的時候，他想為無緣的孩子辦告別式，事前請醫生在取出胎兒後先冰到冷凍庫，那個時候，他看著還未滿24周的胎兒在醫學上被稱呼為「醫療廢棄物」，心情更是複雜難以言喻。

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在處理後事時，小馬在殯儀館填寫基本資料，卻發現在身分證字號那一欄根本無從下手，因為孩子自始至終不曾擁有過身分，椎心之痛讓他徹底崩潰，也是那個時候他下定決心要努力把孩子再生回來。

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同年11月，小馬發行新歌《最美的想念》，唱出自己正視過往人生中種種遺憾的心情，也傳達對無緣寶寶的思念，進而學會勇敢放手並祝福。

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