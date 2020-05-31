多圖｜余香凝拍《飛虎》黑面冇演技？　入行3年提名影后證實力

余香凝初時作為模特兒拍過不少廣告，4年前開始正式踩入幕前拍電影，更以出道作《骨妹》提名第36屆香港電影金像獎最佳新演員、2017年加入樂壇，推出第一首派台歌《你愛的人上》、更有拍過港台劇、Viu的短劇等等，今次更加入TVB新戲《飛虎之雷霆極戰》，飾演鑑證科高級督察姚嘉楠，明戀吳卓羲，日前她更曬出一張姚嘉楠的照片，為自己「申訴」！

有指余香凝成日黑口黑面無表情。（影片擷圖）

鑑於余香凝在《飛虎之雷霆極戰》中經常黑口黑面，看似冇咩表情，其實全跟她角色的身世有關係，余香凝日前在個人Instagram上為姚嘉楠平反，寫下姚嘉楠是位孤兒，親人只得養父、朋友只得兩位，性格內向、孤僻、獨立、堅強、男仔頭，不會在人面前表達自己真正情緒，不善與人溝通，表面上好似好惡嬲晒成村人，情緒埋藏在內心深處，不想被人覺得她脆弱，所以唔好怪佢唔笑，因為較命苦，唔好怪佢唔喊，因為只會係無人睇到嘅時候才會默默流淚，希望大家諒解這個黑口黑面的姚嘉楠。

日前余香凝為自己的角色姚嘉楠大平反。（余香凝IG）

事實上余香凝的演技在各套電影中影迷都有目共睹，2017年一出道即提名金像獎最佳新演員，2018年幾乎撐起了港產片半邊天，《逆流大叔》、《非同凡響》、《翠絲》等都有她的身影，2019更憑《逆流大叔》提名金獎像最佳女配角、《非同凡響》最佳女主角，在《逆流大叔》中更要跟一眾「大叔」操龍、發惡鬧大叔，面對着吳鎮宇、潘燦良、黃德斌等極資深大前輩一樣冇手騰腳震，招架得住，作為新一代女演員的確是隻實力派潛力股。

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