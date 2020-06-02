Lisa@BLACKPINK遭前經理人騙10億韓圜　念舊情私下解決金錢糾紛

現年23歲的韓國女團BLACKPINK成員Lisa憑甜美的樣貌和精湛的舞技成功吸納大批粉絲，更令BLACKPINK紅遍全球。今日Lisa就被爆出被前經理人A某詐騙10億韓圜（約630萬港元），消息在網上瘋傳後，其所屬的YG事務所亦確認消息。

Lisa憑甜美的樣貌和精湛的舞技成功吸納大批粉絲，更令BLACKPINK紅遍全球。（IG圖片/@lalalalisa_m）

根據韓媒報道，A某早於BLACKPINK出道時已擔任經理人一職，而Lisa自新人時期就非常信任和依賴對方。可惜A某就利用這種關係來騙財，以幫Lisa打聽買賣房屋的名義詐騙她的金錢，同時將騙取的金錢都花在賭博上。有消息人士透露，由於Lisa是外國人的關係，加上年紀很小的時候已在韓國發展，故對於錢銀方面的概念非常薄弱，而業界都於這種事情很是痛心。

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報道出街後，YG方面亦確認這個消息，並指因A某曾是Lisa非常信任的經理人及念舊情，所以希望以好來好去的方式來解決。另外據知A某已經償還了部分款項，剩下的部份雙方已達成協議，亦不會就此告上法庭，目前A某已經被YG辭退。YG方面就表示將會制定相關對策，以防止類似事件再發生，並對粉絲道歉：「令喜愛藝人的粉絲們擔心，對此感到非常抱歉。」