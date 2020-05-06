Lisa@BLACKPINK成名人惡搞對象　招牌長腿連James Corden都有？

即時娛樂
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韓國女團BLACKPINK的泰國籍成員Lisa，因擁有超強勁舞技和纖細的螞蟻腰而備受喜愛，近日卻竟然成為惡搞對象？原來是因為Lisa上月在YouTube上載一段舞蹈表演片段，其中更有不少誘人甫士，躺在地上大曬纖腰和長腿，引起熱烈討論之餘，不少網民爭相「仿效」在社交網站上發起「Meme Challenge」，就連名人都有參與！

Lisa擁有絕佳比例和身材。（Instagram：@lalalalisa_m）

Lisa在片段中躺在地上大曬纖腰和長腿。（YouTube：Lilifilm Official）

Netflix和Fox TV的官方Twitter分別在Lisa的下身配上卡通人物惡搞，引起更多名人參與今次的挑戰。《The Late Late Show》的主持人James Corden上身配上一張躺在梳化的照片，下身則是Lisa在片段中翹腳的照片，至於美國女歌手Dolly Parton則將自己年輕時期谷事業線的黑白照，配上Lisa的招牌長腿，並寫道：「Did it work？」

《The Late Late Show》的主持人James Corden都有份惡搞。（Twitter：@latelateshow）

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