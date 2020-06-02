馮盈盈被爆何猷亨船P後醉倒香閨大堂　新歡擁有住戶證自出自入？

近來屢成為話題天后的前港姐冠軍馮盈盈，早前被爆與江嘉敏同上了何猷亨的遊艇開船P，爆出新緋聞之餘，更引起一場「誰是女主人」的羅生門。今日再有傳媒報道，指有盈盈寓所大廈住戶爆料，她在船P狂歡後，醉倒在寓所大堂，同時又大爆其緋聞男友鄭洐鋒擁有同大廈住戶證，經常自出自入其香閨。

馮盈盈最近頻頻成為話題人物。（IG圖片／crystalfyy）

盈盈十優醫生男友寶寶分手後，獨自搬到深水埗新盤300多呎單位，報道指有住戶爆料，聲稱目睹盈盈早前深夜返歸，腳步浮浮，明顯飲得酩酊大醉，最後醉倒，攤睡在寓所大堂的梳化上，保安員發現後，為免她被「執屍」，馬上出動輪椅護送她上樓。盈盈醉倒當晚正是她被爆開船P那天。

有住戶聲稱目睹馮盈盈上完船P之後，深夜回家醉倒寓所大堂。（IG圖片／crystalfyy）

另外住戶又爆出盈盈緋聞男友鄭衍峰（Leonard）擁有住戶證，但他並非常該大廈住戶，他被目睹經常進出盈盈香閨。本來鄭衍峰知名度不高，但因二人傳出緋聞而開始被人關注，該住戶更指鄭衍峰每次都相當小心，進入屋苑時都會頭耷耷兼急急腳行。

近日盛傳盈盈秘戀「大隻主播」鄭衍峰（Leonard），有住戶爆料非住戶鄭衍峰擁有盈盈香閨住戶證。（IG圖片／crystalfyy）

馮盈盈因參加何猷亨船P而傳出緋聞。（視覺中國）

盈盈與寶寶分手後，屢傳出緋聞，靚女係多人爭，點擊圖片↓↓↓：