【馮盈盈何猷亨】馮盈盈近日被拍到與賭王何鴻燊四房公子何猷亨先後進入遊艇會，一同登上豪華遊艇上開船上派對。同場原來更有另一位TVB女藝人？

馮盈盈在IG上正面回應：「大家真的只是朋友。」更指「#沒有默認#更是否認 請大家不要想多了，不想再添花邊新聞」（crystalfyy@instagram）

馮盈盈IG回應：沒有默認 更是否認 不想更多花邊新聞

港姐馮盈盈去年與拍拖4年的醫生男友Martin分手，昔日愛巢立即放租，早前又傳出與TVB男主播鄭衍峰的緋聞，不過於上周末馮盈盈被拍到與賭王何鴻燊四房公子何猷亨先後進入遊艇會，一同登上遊艇上開船上派對。

船上派對約有二十多人，TVB藝人江嘉敏亦在場，而盈盈後來又在社交平台上上載wakesurf（無繩滑水）的照片，指她今年第一次出海，學到新技能Ｗakesurf，認識新朋友，並領悟到新道理。面對傳媒指她正在跟賭王公子何猷亨交往，她在IG上正面回應：「大家真的只是朋友。」更指「#沒有默認#更是否認 請大家不要想多了，不想再添花邊新聞」。不少網民都大讚馮盈盈直接爽快，沒有讓緋聞發酵升溫，也沒有藉此製造更多曝光機會。

馮盈盈於名校寶血會上智英文書院畢業，擁有香港大學食物及營養學榮譽理學士學位，曾在《後生仔傾吓計》中提到的「港姐公廁論」。（crystalfyy@instagram）

馮盈盈身體力行證明「港姐公廁論」：港姐嫁有錢人會被批「睇死佢釣金龜」、「係雞」、「公廁」

女星搭上城中富豪，大家都對類故事樂此不疲，大字標題，已為故事中的男女主角定了型。而馮盈盈個性爽直，立即在IG上否認緋聞，更似身體力行地實踐了她在2018年《後生仔傾吓計》中所說的「港姐公廁論」。她曾在節目中以「公廁」評價港姐，指要是港姐嫁有錢人會被批「睇死佢釣金龜」、「係雞」、「公廁」，惹來批評，有指她有損香港小姐形象，不過馮盈盈就據理力爭，指「公廁論」是覆述網民所用的字眼，而不是個人立場，更得網民支持。

其實，女星難當，太乖虛假，太壞與理想有出入。不過，馮盈盈一向少理，在《後生仔傾吓計》中，不理港姐光環，與麥明詩大談性事，大膽、直率敢言，更有網友指：「似她這樣不造作，才是理想女友！」

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