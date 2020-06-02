馬伊琍被踢爆與密會男子相差17歲　傳與男星吳昊宸發展姐弟戀

43歲內地女星馬伊琍日前被踢爆與一名神秘男子約會，二人行為舉止親密，猶如熱戀中的情侶般非常恩愛，火速登上微博熱搜廣受討論。然而，不少網友都非常好奇該男子是何等人物，在大家猜測之際就有香港媒體爆出該男子就是現年26歲的吳昊宸，二人足足相差17歲，疑似發展姐弟戀的他們再次成為討論人物。

馬伊琍被爆出有新戀情。（視覺中國）

據內地媒體指出，馬伊琍與一名男子約會，在約會期間該男子為馬伊琍整理完頭髮之後，馬伊琍還順勢抓住對方的手撫摸自己的臉孔，二人的互動非常親密猶如熱戀中的情侶般，相當恩愛癡纏。而該男子就被發現疑似是吴昊宸，雖然只是猜測，不過已經引起關注。對此內地媒體就向吴昊宸一方求證，對方的工作人員回覆：「都三個月沒見面了，開甚麼玩笑，還是多關注藝人的作品吧！」

二人行為舉止好親密。（八哥微博圖片）

馬伊琍同吳昊宸曾合作過兩部作品，包括電視劇《歡樂頌》和電影《找到你》，雖然在年齡上二人有差別，不過在《找到你》中二人相識相知到發展成情侶，他們視覺上完全是毫無違和感的。雖然，吳昊宸一方否認了該緋聞，但不少網友仍然期望馬伊琍可以找到自己的真愛，開啟人生新篇章。

緋聞男友被猜測是吳昊宸。（吳昊宸工作室微博圖片）

43歲馬伊琍在2008年與男星文章結婚，二人育有兩名女兒。但在2014年文章被爆出與女星姚笛發展婚外情，事件引起嘩然。期後男方發聲明致歉，而女方隨後亦選擇原諒他，並在微博留言：「戀愛雖易，婚姻不易，且行且珍惜」，不過經過五年之後他們的婚姻始終走不下去，在2019年7月正式宣布離婚。

馬伊琍在2019年7月與文章正式宣布離婚。（視覺中國）