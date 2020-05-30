【看我的生活】馬思純約阿姨蔣雯麗訴苦　回應靠關係接Job流言

內地觀察類真人騷節目《看我的生活》日前開播，在最新一期節目中就播出內地女星馬思純獨居生活的日常。沒想到在鏡頭後的她原來是一位愛朗讀英文詩、畫畫、插花、下廚的女孩，文青一面令不少人感到驚訝。

馬思純在節目中更邀請了自己的阿姨──著名女星蔣雯麗作客，二人交流了許多做演員的心得，馬思純更非常大方地回應外界質疑她「靠家人關係獲得好資源」的流言蜚語，一度引來不少討論。

馬思純的生活原來好文青。（影片截圖）

32歲的馬思純自出道以來，一直有指她靠家人關係才獲得好資源有戲拍，而且比起其他女星，獲得資源明顯比較豐富。對於網上這些流言，馬思純其實已經見怪不怪，今次難得阿姨蔣雯麗來家作客，她就與阿姨傾訴，亦直接對外界的流言作出反擊：「人家把我們家說得就像一個，你和小姨夫可以隻手遮天的那種感覺，你知道嗎？『她小姨是蔣雯麗，小姨夫是顧長衛，那她還會缺戲拍？，她想上哪部戲上哪部戲甚麼的。』但是你說你對我有沒有幫助？你當然對我是有幫助的，其實是讓我有一個保護的圈子，是這樣子的狀態。就我說我小姨，小姨夫一個是攝影師，一個是演員，那話語權不都是在資方手裏嗎？我又不是投資人，但現在無所謂了。」直接了當否認靠家人關係才有今時今日的地位。而蔣雯麗聽到馬思純這一番說話，亦毫不猶豫直言：「事實真不是這樣。」為姨甥女闢謠。

馬思純同阿姨蔣雯麗談心。（影片截圖）

亦因為馬思純與蔣雯麗是親戚關係，所以早前宣布馬思純擔任由許鞍華導演執導的電影《第一爐香》女主角時，隨即惹來不少網友質疑她的氣質並不合適演女主角葛薇龍，全靠她阿姨與許鞍華是好朋友關係，所以她才能接演女主角。對於外界質疑的聲音，馬思純早前接受內地媒體訪問時就說道：「無論是輿論還是其他人沒那麼認同，但她（許鞍華）非常堅定地認為我就是葛薇龍。她和我小姨關係好？為什麼？她們一起拍過戲是嗎？她們兩個好像都沒有聯繫吧？」今次在節目中她就再次回應外界這種聲音，可見她之前非常介意大家指她是靠關係的。

馬思純在2016年以《七月與安生》奪得金馬影后。（視覺中國）

蔣雯麗知道馬思純這些年來受到不少委屈，亦非常心疼她並對她作出建議：「就遠離這些手機和這些東西，就是讓自己過一個特別樸素的生活。種種花、弄弄草做做飯，我覺得這些東西其實就是日常的日子，要過日子。」馬思純的阿姨是蔣雯麗眾所周知，而她的姨丈來頭也不小，蔣雯麗的老公是著名攝影師顧長衛，曾憑《霸王別姬》入圍奧斯卡最佳攝影獎，更躋身「世紀百位傑出攝影師」之一。他亦是一位導演，曾執導《孔雀》獲得《柏林電影節》的《評審團大獎銀熊獎》，更拍攝電影《立春》助太太蔣雯麗奪得羅馬電影節競賽單元的「最佳女演員」一獎，馬思純可以說是活在演藝世家當中。

蔣雯麗對於馬思純受到不少委屈，亦給出了不少建議。（視覺中國）