雞排妹自爆私密部位忍痛打激光：男生都喜歡粉紅色

台灣女神雞排妹（鄭家純）主持限制級深夜節目《深夜保健室》，近日自爆曾打過胸部激光，讓乳暈顏色回復粉嫩！她向來直言不諱，在節目中大方分享，乳暈激光是她打過最痛的激光，麻醉藥敷過一個小時以上還是很痛，提醒怕痛的人，還是要先考慮一下。

雞排妹向來身材火辣且作風大膽敢言▼

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雞排妹在節目中表示，許多男性都喜歡偏粉紅的顏色，她詢問醫生乳暈的顏色，到底和什麼有關。醫生表示，顏色主要還是因為遺傳，不過後天如反覆摩擦和荷爾蒙刺激，也會影響到顏色，如跑步和哺乳等，跑步如果因為和身穿的較差布料摩擦，就容易色素沉澱，哺乳則是荷爾蒙刺激，導致顏色變深，醫生表示，還有一種迷思是認為性經驗的多寡和顏色也有關係，但其實根本沒有這回事。

雞排妹自曝曾做過乳暈激光。（《深夜保健室》截圖）

雞排妹透過經紀人表示，做激光已經有一段時間。經紀人解釋，這種激光原理如同皮膚激光，把老舊表層去除後，露出的就是原本粉嫩的顏色，所以如果原本不是粉紅色，就算做激光也沒用。

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