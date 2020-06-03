《做工的人》劇評：撈地盤永無發達？黑色幽默道盡小人物背後困局

去年，堪稱台劇「起勢」的一年。從深掘人性陰暗面的《我們與惡的距離》，到觀照中年女性的《俗女養成記》，再到將套路愛情故事扭橋的《想見你》。台劇在不同類型上發力為華語劇受眾捧上了一桌盛宴。

2020年，台劇仍在攀高。懸疑劇《誰是受害者》的熱度未消，黑色喜劇《做工的人》又吊足了觀眾的胃口。這部由《我們與惡的距離》原班人馬打造的6集短劇，同樣是一部國際串流媒體「落地」台灣的劇作。該劇由HBO Asia投資，大慕影藝製作，於HBO Go、My video同步上架。

《做工的人》豆瓣劇集評分（豆瓣截圖）

《做工的人》改編自台灣作家林立青的同名散文，他曾在工地從事工程監工十年。這部劇由《長假》、《聽說》、《快把我哥帶走》導演鄭芬芬執導，聯合《你的孩子不是你的孩子》編劇洪茲盈共同操刀改編，李銘順、柯叔元、遊安順、苗可麗主演，如今已播出5集。

與《我們與惡的距離》相似，《做工的人》同樣是一部口碑之作。即使相較前者，這部劇熱度不足，但不論是從戲劇技法還是現實深度上，《做工的人》都稱得上高屋建瓴。更重要的是，這部劇突破了之前類型劇的壁壘，將台劇的「本土性」推向了新的高度。

按圖看《做工的人》精彩劇照：

+ 12 + 11 + 10

詼諧打底，不撞南牆死不休

與近兩年內地熱播的台劇不同，《做工的人》是一個沒有主線的故事。劇情的展開類似系列懸疑劇，圍繞著發財的夢想，每一集都有著全新情節出現。當然，和緊張、刺激的懸疑劇相比，這部劇是喜劇式的，以黑色幽默的方式「解構」著近乎殘酷的社會議題。

這部劇是喜劇式的，以黑色幽默的方式「解構」著近乎殘酷的社會議題（《做工的人》劇照截圖）

劇集一開篇，就是阿祈、昌哥、阿全三人頗為詼諧的被騙故事。常年打工的三人來廟中祭拜，看著寺院香火錢旺盛，阿祈居然萌生了開廟賺錢的古怪念頭。於是，他找到一名泰國人求購「四面佛」佛像。而阿全、昌哥也不疑有他，三人借錢湊齊了15萬，充為定金。

不出意外，開廟以失敗告終。「四面佛」佛像自然是假的，泰國人實則是個印尼人，三人辛辛苦苦奮戰大半天，最終只換得了「人走錢沒」的慘淡下場。對做工的人來說，15萬不是小數目，好在大部分錢是阿欽出的，三人還保留著「下次接著折騰」的體力。

劇集一開篇，就是阿祈、昌哥、阿全三人頗為詼諧的被騙故事（《做工的人》劇照截圖）

一策不成，阿祈並不罷休。恰逢工地爬來一條鱷魚，三人又打起養大鱷魚做手袋的念頭。先是從垃圾場撿來廢舊浴缸，再是花大價錢買來自己捨不得吃的生肉，可謂從衣食住行上將鱷魚全面「 包養 」。說到底，這是勞動人民的智慧。雖然細思有些滑稽不堪，但設身處地想來總有些意外感動。可惜生活不為所動，鱷魚自高樓跌下摔死，三人取皮做手袋的美麗夢想也隨之破滅。

恰逢工地爬來一條鱷魚，三人又打起養大鱷魚做皮包的念頭（《做工的人》劇照）

然後的故事繼續雞毛鴨血。阿全在工地挖得瓷罐，上鑑寶節目經「專家」鑑價60萬，卻被一通電話告知，這是自己多年前的遊戲之作。錘落罐碎，60萬也沒了。天不降橫財，不如就靠「雙手」。阿祈又起了撿垃圾致富的想法。垃圾回收自然能賺錢，可單憑三人徒手蠻力，不用想這就是昏計。幾番折騰下來，三人不僅沒能賺錢，生活反被搞得一團亂麻。

不過，哪怕一直在失敗，《做工的人》也不曾改變其喜劇本質。生活的味道是「苦」的，戲劇的韻味是「甜」的。對只求發達的愣頭青三人組，鄭芬芬並沒有採取批判的態度，她只是藉劇中人之口，以娓娓道來的方式，說出了「圍欄世界」中的苦難與艱辛。

「南牆」是一定要繼續撞的，萬一哪天運氣好，命運就抽中了自己呢？半夜在父親的靈堂前，阿祈不求平安，只求他保佑自己「中一把」。誰敢說這不是真實故事？對做工的人來說，「過好一生」的第一步就是發財。畢竟，「詩與遠方」對他們的確是遠了些。

阿祈不求平安，只求他保佑自己「中一把」（《做工的人》劇照截圖）

「後浪」奔湧，咱們工人有力量

喜劇縱然值得「把玩」，但一味追求「解構」就落了下乘了。《做工的人》也難以避免這個問題，或是由於台劇的自身處境，或是由於主創團隊的獨特意趣，這部劇的批判力度略顯薄弱。不過，於某種程度來說，該劇還是為觀眾提供了一種「解讀」勞動者困境的方式。

從現實角度來說，阿祈是典型「窮且作」的人物。拘於眼界，能力不足，又不願腳踏實地，每每賠得血本無歸。即便做錯事也不會認錯，動輒與妻子吵架，鬧得不可開交。可阿祁同樣是個「可憐人」。常年的電焊工生涯，摧殘著他原本健康的身體，不僅頸椎腰椎一身問題，還得了電焊工常見的職業病——電光性眼炎，眼前整日似有「飛蚊」滑過。

縱然你天性樂觀永不言敗，資本主義的殘酷無情仍然會朝著你臉上狠狠地扇下巴掌（《做工的人》劇照）

昌哥和阿全兩人也是命途多舛。前者曾功成名就卻慘遭破產，整日與阿祈混跡在一起，背著工地上的妻子胡搞亂搞。後者更時運不濟，阿祁、昌哥尚有自己的房子，無家無業的阿全只能住在自己車裡。雖有一手開挖掘機的手段，卻總因種種意外被罰款，常年欠債。

無奈的生活推著他們前行，所有荒誕不經的行為總能找到歸因。在夜間大排檔上，三人連同阿欽曾就「未來」問題暢聊。何為未來？賺了大錢怎麼花。這是頗為現實，也頗為荒涼的一場戲。雖然劇中人是歡笑的，線索是幽默的，但觀眾依舊能讀出其背後的現實冷感。

阿全告訴大家，如果以後有了孩子，絕對不能讓他當工人。於他看來，工人是沒有尊嚴的，「像我們這種靠天吃飯的，是老天決定要不要給我們尊嚴的」。你瞧，這就是工人的樸素生存價值：手中有糧，心裡才能不慌；手裡有錢，你才算得上擁有「尊嚴」。

阿全告訴大家，如果以後有了孩子，絕對不能讓他當工人。（《做工的人》劇照截圖）

相比起發財三人組，阿欽貌似格格不入。哥哥好高騖遠、一心只想「中一把」，弟弟卻務實理智、不對未來有任何希望。何其滑稽的設定，想發達的成了理想主義者，踏實幹的卻從不怀揣夢想。這個曾被感情傷害過的可憐人，基於身份原因不得已與前女友分手。

四個人物，四種命運，社會的階級性頓時寫出來了。縱然你在工地拼命苦幹，老闆也會想方設法剋扣你的薪水；縱然你賺得盆滿缽滿，工人的身份依舊讓你有苦難言；縱然你天性樂觀永不言敗，資本主義的殘酷無情仍然會朝著你臉上狠狠地扇下巴掌。真真荒唐。

更荒唐的是，劇中從頭到尾的一條隱線。腳手架倒了，蜆仔的腳插入了鋼筋。由於沒錢治療，更害怕丟掉工作，蜆仔不敢去大醫院，工地也不承擔醫藥費。久之，得了敗血症。

當然，現實殘酷歸現實殘酷，劇中依舊存在著暖意。一旦有了錢，阿祈想滿足妻子美鳳環遊世界的願望，昌哥希望女兒能在國外一直讀到博士，阿全想把自己的「檳榔女神」娶回家。都是物質到極點的願望，都是為了自己心愛的人。這是喜劇的溫度，也是愛的力量。

阿祁的兒子小傑與站街女珍妮花的女兒小玉兩情相悅（《做工的人》劇照截圖）

更讓人驚喜的是，劇中的年輕人尚未被世態炎涼侵襲，他們之間有著浪漫純情的感情。阿祁的兒子小傑與站街女珍妮花的女兒小玉兩情相悅。阿欽是珍妮花的常客，但他同樣拘泥於珍妮花的職業。可小傑不以為然，「她媽媽是妓女，和她有什麼關係呢？」「如果我的朋友笑話小玉，那他們就不會是我的朋友。」這是故事發展至今最動人、最浪漫的佈局。

放棄批判，放棄戲謔，放棄獵奇，《做工的人》以一種溫情的態度講述著小人物的故事。它拒絕了悲天憫人的姿態，拋棄了​​沉重昏暗的氛圍，用本土化的「貼地」方式詮釋著台灣的民工生活。它是黑色幽默的喜劇，更像求真務實的「紀錄片」，潛藏著巨大的戲劇力量。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】