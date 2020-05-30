【歎息橋．劇評】殺出新血路又如何？　一個林保怡救唔到ViuTV

由林保怡（Bowie）首次擔任監製的愛情懸疑劇《歎息橋》在周五（29日）播出大結局後正式落下帷幕，雖然只播出三星期、短短15集，但播出期間無論是鏡頭調度與擺位、非線性敘事手法、打破第四道牆等都因顛覆傳統而掀起觀眾討論，比起ViuTV的前兩部口碑之作《二月廿九》及《打天下》更是有過之而無不及。有指《歎息橋》為神劇訂立新標準，打破無綫電視劇十年如一日的壟斷局面，讓觀眾終於有選擇的權利，筆者甚至認為《歎息橋》可謂掀起了一場港劇革命。

《歎息橋》被內地視頻網站優酷標籤為「港劇巔峰之作」，Bowie日前在記者會接受訪問談到劇集的好口碑，他說：「我覺得係時候（為香港電視劇）做啲嘢、應該做啲嘢，好開心《歎息橋》都算為港爭光！」（劇集海報）

唔遷就觀眾 帶港劇殺出新血路

觀眾對港劇的認知和定義，幾乎完全來自無綫，所以《歎息橋》使用的鏡頭調度與擺位、非線性敘事手法對一般港劇觀眾而言屬新鮮，導演肥波早前接受訪問時也說過：「其實《歎息橋》拍攝手法喺外國或者其他影視作品都見過晒㗎喇，只係香港少人用！」對此，觀眾的反應亦相對兩極，有觀眾認為過份賣弄、不太容易入口；也有觀眾享受分析這個羅生門故事的過程、亦樂在視覺上有更多改變。

《歎息橋》劇組似乎早已預料到這個結果，但他們仍然堅持不遷就普羅觀眾，志在為港劇帶來一番新氣象，監製林保怡早前說過：「我覺得係時候做啲嘢、應該做啲嘢！」他又不甘受限於傳統：「如果我順敘拍一個愛情劇，不如唔好拍！」他日前接受《講畀大東廳》訪問時如是說。事實證明，堅持跳出傳統的框框是個正確的選擇，有時候觀眾的接受程度往往比想像中高，畢竟香港對電視劇有要求的本土觀眾實在餓了太久，《二月廿九》、《打天下》、《歎息橋》連續的好口碑亦似乎正在掀起一股小旋風，希望重新書寫港劇的定義。

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其實香港影視製作近年都有「行業已死」的說法，主要原因是缺乏資金拍攝本地製作，《二月廿九》受資金所限，只能十集收尾；電影除了合拍片，基本上亦只靠首部劇情電影計劃等基金拍小本題材，但影視製作的而且確是需要由金錢去堆砌，才能拍出更好的作品！《歎息橋》的投資方包括ViuTV和內地五大影音平台之一的優酷，而林保怡就利用內地資金，拍了一部切切實實的港劇，裏面談及的議題全是香港人的貼身問題：年輕一代對未來沒有希望、情緒病的問題、公務員就是鐵飯碗、做科研的艱辛等，內容貼地，香港人亦特別有共鳴。

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《歎息橋》提高港劇質素的同時，亦將港劇標準推到一個高處，令觀眾對ViuTV接下來播放的劇集有更多的期待，可是ViuTV的影視製作資金實在有限，要再達至《歎息橋》的高度其實很難！除非ViuTV真正話事人──電訊盈科老闆李澤楷未來會投放更多資源在影視創作上，令ViuTV可以吸納更多主流電視觀眾，使其可以與TVB達至平衡關係進行對壘。根據電訊盈科2020年的全年業績，ViuTV收益按年增長26.96%，達2.59億元，收視上升帶動廣告收益增加11%。「取之於斯、用之於斯」，長遠來看，維持節目質素兼締造其風格為ViuTV首要任務，這樣才可以維持口碑，並贏得這場港劇革命。