《新寡瘋狂日記》劇評：誤殺對方的男人　兩個狼狽中女仇人變同謀

常在串流媒體煲劇的朋友可能都知道，Netflix一直有一個「優良傳統」。那就是多數的劇只要在Netflix上映，就會一次性放出全集。而屏幕前的我們，不僅看得爽，看得飽。而且一不小心就直接通宵。比如在看前幾天剛更新續集的這部劇——《新寡瘋狂日記》（Dead To Me）第二季。

編劇由曾獲艾美獎的創劇人，《患難姊妹花》（2 Broke Girls）的編劇Liz Feldman出任。同樣是一個雙女主劇。兩位女主演分別是曾在《老友記》（Friends）中飾演Rachel的妹妹Amy的Christina Applegate；和奧斯卡獲獎影片《綠簿旅友》（Green Book）中Dolores Vallelonga的扮演者Linda Cardellini。

第二季播出不久，各個平台的評分也相繼出爐，爛番茄新鮮度更是高達91%。（爛蕃茄截圖）

第一季剛開播的時候，就被宣傳為喜劇版《小謊言》（Big Little Lies）。第二季播出不久，各個平台的評分也相繼出爐。豆瓣8.2，IMDB8.1，爛番茄新鮮度更是高達91%。但在很多觀眾看來，《新寡瘋狂日記》可比《小謊言》好睇多了。

第一季的故事，從一場車禍開始。Jen（Christina Applegate飾），是一個脾氣暴躁的房地產經紀人，也是個單親媽媽。半年前，因為一場車禍，她失去了深愛的丈夫，Jen的生活從此變得越發糟糕。

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+ 11 + 10 + 9

肇事逃逸的兇手一直沒有線索，警方也並未全力搜捕，總是一拖再拖。兩個兒子都未成年，時不時叛逆地和她對著幹。周圍人的同情更是讓她覺得比以往更孤獨。再加上本身就難以從深愛的丈夫的去世中走出來，她本就不好的脾氣變得越發暴躁。

將頭埋進枕頭尖叫、拿棒球棍打碎飆車人的車子、聽能把耳朵震聾的音樂…Jen想盡辦法讓自己振作起來生活。包括參加「天堂之友哀痛座談」互助會。從某種程度上來說，互助會還是蠻有效果的。Jen在這裡認識了一位新朋友，Judy（Linda Cardellini飾）。

Judy是個有些神經質的人。她相信詛咒，巫術，靈魂，所以總會做出一些無厘頭的事情。但同時，她也是個流產五次，並且在幾週前失去了未婚夫的不幸的女人。

同樣有痛失自己愛人的經歷，一來二去，Jen和Judy成了很要好的朋友。（《新寡瘋狂日記》劇照）

同樣有痛失自己愛人的經歷，一來二去，Jen和Judy成了很要好的朋友。兩人會在失眠的夜晚電話聊天，會一起邊看電視劇邊吐槽，也會趁著孩子們熟睡坐在泳池邊喝酒閒聊。Judy會很大方的包容Jen的悲傷和脾氣。Jen也將她視為知心好友。她甚至主動邀請這個相識不久的女人搬到自己家，和自己一起生活。

有了Judy，Jen的生活似乎開始慢慢轉好。但她沒想到的是，這個剛剛闖入自己生活的人，卻是有備而來。Judy的確流產過五次，但她的未婚夫並沒有去世，只是和她分了手。分手的原因，除了兩人無法擁有孩子之外，還有一部分是在於半年前的一場車禍。

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半年前的一個深夜，Judy在開車回家的路上不小心撞到了Jen的丈夫。驚慌失措之下，Judy的第一反應還是報警救人。但當時，她坐在副駕的未婚夫，一個幫希臘黑手黨洗錢的男人卻阻止了她。如果被警方查到，未婚夫的資產就會被盡數沒收，且有可能性命不保。所以在他的慌張催促之下，本來想要回去救人的Judy只能駕車逃離了車禍現場。

Judy在開車回家的路上不小心撞到了Jen的丈夫，當時，她坐在副駕的未婚夫，一個幫希臘黑手黨洗錢的男人卻阻止了她。（《新寡瘋狂日記》劇照）

時值深夜，路上沒有行人，也沒有監控。調查幾乎是不可能有進展的。雖然警察沒有證據查到自己，但Judy仍對自己奪去了一條生命而感到愧疚和耿耿於懷。為了彌補自己犯下的過錯，讓自己不被愧疚吞噬，Judy有了計劃—補償他的家人。於是她伺機接近Jen，包容她的脾氣，和她成為了朋友。並順理成章的住進她的家裡，住進了Jen丈夫的工作室。

可以想像，這並不是什麼愉快的經歷。她搬進去的第一件事，就是給這間屋子「做法事」，但這似乎並沒有什麼用。每次當Jen提到車禍線索的時候，Judy都免不了一陣驚慌。要麼支支吾吾語無倫次，要麼被盤子劃傷手指，要麼不小心撞倒什麼東西。

她搬進去的第一件事，就是給這間屋子「做法事」。（《新寡瘋狂日記》劇照）

Jen對她傾訴得越多，她心中的愧疚就越多。有好幾次她甚至都想乾脆直接坦白，但卻因為害怕仍舊在最後一刻撒謊掩蓋。之後還要強迫自己裝出無所謂的樣子。另一方面，作為一個執著且暴躁的女人，Jen一直在找尋肇事兇手的蛛絲馬跡。車速過快的司機、有撞擊痕蹟的保險槓、有肇事前科的人…都是她的目標。

Jen並不擅長表達自己的柔軟和脆弱。所以她一直在用一種強硬的方式去發洩自己的怒氣，直到一次告別會上，她偶然間看到了兒子寫給亡夫的信。「爸爸，我想再和你玩一次遊戲。」

她雖然一向強硬，但面對家裡的兩個兒子卻還是很柔軟的。當看到大兒子的留言後，Jen便找出丈夫的筆記本，登上了他的遊戲賬號。不出所料。Jen的兒子很高興的答應和她一起玩聯機遊戲。但意料之外的是，有另外一個暱稱Bambi的賬號，也發了一些消息過來。「我什麼時候能再見到你？」「我好想你。」完全就是女友的口吻。言語粗鄙，下流，不堪入目。

當Jen和Judy去找Bambi當面對峙的時候才知道，她也只是另一個受害者。（《新寡瘋狂日記》劇照）

很顯然，在Jen的丈夫去世之前，他就已經出軌了。不過，這還不是最糟糕的。當Jen和Judy去找Bambi當面對峙的時候才知道，她也只是另一個受害者。在和她交往的一年半時間內，Jen的丈夫一直謊稱Jen因乳腺癌身亡。而他只是一個帶著兩個孩子的鰥夫。在他自己因為車禍身亡之前，他就已經在某種意義上「殺了」Jen。

突然之間，Jen覺得自己之前的付出全沒有了意義。為了支持丈夫的夢想，她放棄了舞蹈夢想，生了兩個孩子，像拼命三娘一樣工作。所以也許，丈夫死亡這個結果並沒有那麼糟糕。但是，無論Jen的丈夫是否死得其所，她仍需要知道事情的真相。而線索很快就找上門來。

第一發現者是個有些反社會人格傾向的小女孩，而她從事發地拿走了一個肇事車輛的零部件做紀念。聽到這個消息的Judy，則趕忙去將自己當晚駕駛的車輛處理掉。一段時間以後，她接到了Jen的電話。她的渣男前男友，那個催促她肇事逃逸的男人，死在了Jen家的泳池裡。

Judy的渣男前男友，那個催促她肇事逃逸的男人，死在了Jen家的泳池裡。（《新寡瘋狂日記》劇照）

第一季，以兩個女人殺死了對方的丈夫/男友結束。但生活的不如意和性格的契合，卻使兩個本該敵視的女人惺惺相惜。第二季開始，Jen和Judy面對的問題越來越多。他們不但要想辦法處理泳池內的屍體，想方設法躲開警探們的追查。還要在最害怕你各種不利的情況下，採取極端措施，保護自己的家人和彼此。

不得不吐槽一下的是，美劇是真的喜歡搞些人命案子。《致命女人》專盯著自家老公；《嗜血嬌娃》一集至少死一個；《權力遊戲》更是按打領盒飯。噱頭滿滿。

但在《新寡瘋狂日記》中，死亡實際上只是編劇的一個工具。如果說人生是張愛玲筆下華美的袍子，死亡就是掀開華美露出蝨子的那隻手。

如果說人生是張愛玲筆下華美的袍子，死亡就是掀開華美露出蝨子的那隻手。（《新寡瘋狂日記》劇照）

和《小謊言》類似，這部劇講述的也是成年女性活得狼狽的生活。為家庭奉獻，結果兩個兒子各有各的叛逆問題；為丈夫申冤，結果愛侶卻是個出軌渣男；和朋友交心，但對方卻是一個謊話連篇的騙子。缺錢，缺理解，缺支持。正應了網上流傳的一個梗。成年人的世界，除了容易長胖，其他什麼都不容易。

生活免不了是一地雞毛。於是有的人選擇割地賠款，乖乖被生活奴役；有的人選擇直面南牆，頭破血流不罷休；有的人選擇封閉內心，畫地為牢。成年人的遊戲規則很簡單，也很複雜。太陽照常升起，傷口不會自愈。但這部劇卻告訴了我們：即使身陷囹圄，四面楚歌，也千萬不能忘記看看周圍，還有在乎的人陪著你。

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