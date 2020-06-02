鄧智偉傳背高海寧偷食　力指「S小姐」勒索要一層貝沙灣

高海寧（高Ling）與音樂才子鄧智偉拍拖多年，近年不時傳出「分」訊，據知二人去年一月已因聚少離多而正式分手，亦有指是因為高Ling發現鄧智偉背着自己四出「覓食」而怒提分手。鄧智偉今日（2日）率先向傳媒表示身陷桃色糾紛，對象是一位名為「S小姐」的圈外人，由於他與另一當事人S小姐各執一詞，令事件陷入羅生門，《01娛樂》日前亦為S小姐做了一個詳盡訪問，現在先看看這件事的來龍去脈！

鄧智偉收到風S小姐向傳媒爆料後決定先發制人。（資料圖片）

事緣鄧智偉去年3月因工作應酬在香港夜場認識S小姐，他指控對方不斷糾纏他本人及身邊人，例如：在不同社交群組發布改圖假圖假資料、要求跟他一齊、唱衰其前女友高Ling、更透過電郵及電話騷擾鄧智偉的舊同事、經理人、家人等，S小姐更揚言要一層貝沙灣的樓才肯收手。鄧智偉再三強調自己與S小姐沒有任何關係：「我絕對沒有跟這位S小姐拍拖！」由於感到被受威脅，鄧智偉遂決定採取法律行動，他於2月18日報警，據他所言這位S小姐於同月28日被警方以「刑事恐嚇」拘捕，他亦保留追究的權利。

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當事人S小姐則有另一個版本，指自己是去年3月經做演唱會幕後朋友介紹認識鄧智偉，二人認識不久便開始交往，拍拖約十個月後今年一月反面分手。S小姐公開與鄧智偉的對話截圖，對方每日早晚都會噓寒問暖、於是得其芳心，但鄧智偉為人小心，拍拖期間從沒影過合照。直到去年5月鄧智偉與高海寧突傳婚訊，S小姐才如夢初醒，皆因鄧智偉一直聲稱與高海寧沒有拍過拖，S小姐更因此多次以短訊質問男友，鄧智偉不耐煩下狠提分手。至於被警方以「刑事恐嚇」拘捕，S小姐就指對方惡人先告狀，現時自己已踢保，因為覺得委屈才決定跟傳媒爆內幕。