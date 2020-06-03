高雲翔判無罪後首發微博　為女兒慶生惹人心酸

內地男星高雲翔在2018年於澳洲被指控涉嫌性侵一名女子被捕，隨後演藝事業停擺而且形象受挫。而該性侵案在經歷兩年開庭審訊之後，就在今年3月初終於有裁決結果，他被控的所有罪名全部不成立，獲判無罪當庭釋放。

雖然高雲翔所有罪名均不成立，不過他的好爸爸好老公形象已經盡毀，即使回國亦遭到封殺復出之日謠遙遙無期。近日，他就在宣判無罪之後首次更新微博，寫下短短7字看到不少網友心酸。

高雲翔已經無罪釋放。（視覺中國）

高雲翔自涉嫌性侵案事件後就已經沒有更新微博，在相隔兩年多的時間於2日的晚上時間更貼上一則最新貼文，原來就是祝福女兒小酒窩生日快樂， 並上貼一張蛋糕照留言：「小酒窩，生日快樂」不知不覺小酒窩已經4歲了。簡簡單單7個字留言，道出了高雲翔的思念，搞到不少網友看到好心酸，猜測女兒應該不在他身邊，大家在微博留言道：「沒有看到父女倆的同框有點失望」﹑「要能有張合照就好了」等，期待他能早日復出。

高雲翔更新微博祝福女兒生日快樂。（高雲翔微博圖片）

高雲翔因為該案件除了令他形象毀於一旦外，他與范冰冰合作的劇集《巴清傳》亦遭到換男主角，劇集到現在亦石沉大海般，播出之日遙遙無期。另外，他回國之後被指困窮潦倒，就在二手平台開設帳號售賣二手物品，包括「Burberry黑白灰格紋襯衫」（售價為600人民幣）﹑「Valention的鞋」（售價為1900人民幣）等，不少人見到他落得如此下場亦大感意外，而他的粉絲更揚言會盡綿薄之力助他度過難關。

高雲翔似乎出現經濟危機。（視覺中國﹑邁片小姐姐微博圖片）