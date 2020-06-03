鄧智偉發聲明首認曾愛高海寧　自稱遭人恐嚇：保留追究權利

鄧智偉跟高海寧（高Ling）的緋聞傳出5年，近月又傳出分手清息。至周二（2日）男主角更爆出連串風波，先是自向傳媒表示身陷桃色糾紛，對象是一位圈外人，後來這名圈外人接受《香港01》訪問時便一一駁斥鄧智偉的說法，指自己確實曾與對方拍拖，而自己從事市場推廣，而非對方口中的舞小姐：「我從來冇高Ling電話，我唔明可以點騷擾。」到昨晚鄧智偉發出聲明，首次承認跟高Ling有過一段情，但已於上年一月分手，「我與高小姐已於上年一月分手，原因是聚少離多，我真的感到很可惜，她是一個好女仔，100分的朋友，我們以前一直不高調宣布分手。」

鄧智偉爆出連串事件。（資料圖片）

鄧智偉的聲明表明自己是最後一次提及感情事，又指「K小姐」向傳媒虛報消息：「我有必要站出來澄清以及說明事實的真相，這位沈小姐對我本人、家人、朋友及舊公司同事，做出一系列的滋擾、恐嚇、勒索，捏造文件及向媒體報假新聞，本人已於本年二月已交給警方及律師處理，並於2月18日報警，而這位沈小姐於同月28日被警方「刑事恐嚇」拘捕。」他不但稱自己與對方因為工作應酬，上年三月份在夜總會認識，更指對方是夜總會小姐，彼此僅見過幾次面。

「她取得我電話號碼後，不斷向我示愛及要求與我見面，我已明確拒絕，我再重申一次，我絕對沒有跟這位沈小姐拍拖！可是她從五月開始變本加厲，要挾若不能成為我女朋友，就會將她的騷擾行動升級，之後她真的在不同社交群組發佈改圖假圖假資料、以及與我的假對話，在外訛稱是我女朋友，甚至一天打幾百個電話搔擾我及舊公司的幕前幕後同事，近日更變本加厲向經理人恐嚇勒索，不勝煩擾，我也不知道這件事到底什麼時候能完結，但是事件已經進入司法程序，希望事件可以早日平息，而我在報案後，更得知尚有不同受害者受到她的同一手法恐嚇滋擾，好希望這次我出來說清楚以後，不會再有其他受害者受到她的恐嚇騷擾。在此，為我身邊的朋友及家人，受到的騷擾和不便，深感致歉！」她又指有關人士的誹謗、恐嚇、滋擾及勒索行為，全權交由警方及律師處理，並且保留追究權利。

高Ling叫傳媒問鄧智偉。（高海寧IG）

而高Ling昨日在電視城被傳媒訪問時，表示不想回應，叫記者問回鄧智偉，明言︰「問返佢好啲」，她又指如果任何朋友出事，她也會擔心，希望事件可以盡快解決，被問到她跟鄧智偉何時分手時，高Ling指他們一直是好朋友。

點擊下圖睇高Ling嘅靚相︰