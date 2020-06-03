何猷君奚夢瑤街頭被影身高引熱議　網友猜測：最多165cm

賭王何鴻燊與四太梁安琪的三子何猷君年輕有為，去年5月與內地超模奚夢瑤拉埋天窗，10月誕下長孫何廣燊，一家人幸福美滿。

日前，有網友上載了兩張何猷君與奚夢瑤的街頭相，二人都頭戴cap帽，身穿黑色短袖，相當甜蜜。不過，他們的身高差引起網友熱議，有人指何猷君穿了增高波鞋同奚夢瑤站在一起還矮了半截，身高最多165cm。據悉，奚夢瑤官方高度178cm，即使着普通波鞋應該已經有180cm，而何猷君的Gucci波鞋大概增高5cm，矮半截基本上是10cm。

不過，在兩張相中，何猷君一係走在奚夢瑤前面，一係低著頭，因此角度有些偏差，網友所述的165cm實在有些誇張。加之奚夢瑤本身是超模，身高比常人高出很多，而且非常瘦削，視覺上難免造成差異。

有不少網友都留言表示：「身高能幹啥，看看他啥學歷和智商」、「身高在能力和財力面前不值一提」、「就不能看看人家智商嗎？哪裡不配啦」等。

網友指何猷君的身高在才能面前不值一提。

其實何猷君是數學經營，多次在競賽中獲獎，18歲時入讀美國麻省理工學院，用3年時間完成4年課程，21歲升讀碩士，成為該校史上最年輕的金融碩士。畢業後的何猷君在內地參加了多個腦力競技真人騷，因高學歷、高智商廣為人知，圈粉無數。2018年，他在綜藝節目《愛的時差》中與大6歲的奚夢瑤結緣，最終步入婚姻殿堂。

何猷君與奚夢瑤於去年結婚。（微博@Ming奚夢瑤）