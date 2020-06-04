天王嫂方媛拍Vlog曬Chanel太陽眼鏡珍藏　至愛款戴足兩年超慳家

「天王嫂」方媛（Moka）自從嫁給郭富城之後備受寵愛，身為幸福人妻的她不時在網上分享扮靚心得，在微博坐擁超過162萬粉絲。日前Moka就在Vlog中曬出自己的Chanel太陽眼鏡珍藏，款款都超百搭！

方媛（Moka）日前在Vlog中曬出自己的Chanel太陽眼鏡珍藏。（微博影片截圖）

Moka首先介紹的一款比較特別，還可以當作飾物來襯衫。（微博影片截圖）

Moka在片中一次過曬出7款Chanel太陽眼鏡，包含各種款式，她透露自己挑選太陽眼鏡最看重經典及百搭。首先她介紹的一款就比較特別，雖然是透明的框架眼鏡，但配有三條分別為金屬、小牛皮及琉璃珠的鏈子，所以可以當作飾物來襯衫，一物兩用好方便。而Moka近期最愛的一款是鑲有水晶的蝴蝶形太陽眼鏡，早前她出海玩時就是戴着這副太陽眼鏡，既可以遮光又可以修飾臉型！

Moka近期最愛的一款是鑲有水晶的蝴蝶形太陽眼鏡。（微博影片截圖）

早前她就是戴着這款出海玩。（微博@方媛Moka）

點擊下圖睇Moka的珍藏：

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不過要數Moka的至愛，就是一款鑲有珍珠的圓框太陽眼鏡，她透露自己買的時候一眼看中，更愛不釋手，所以經常戴着這款眼鏡出鏡，更有眼利的網民發現Moka早在前年3月就戴過出海遊船河，果然經典又百搭！而在Moka的珍藏中，有一款側面帶有兩粒珍珠的蝴蝶形太陽眼鏡亦十分受歡迎，整體感覺比較優雅，售價3,900港元，相比起之前的款式價錢貼地得多，小資女都買得起！

Moka至愛的珍珠款出鏡率好高！（微博@MK_fy）

這款售價3,900港元，小資女都買得起！（微博影片截圖）