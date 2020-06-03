飛虎之雷霆極戰｜黃宗澤做Gym引張栢芝留言　同拍檸檬茶廣告入行

黃宗澤（Bosco）在新劇《飛虎之雷霆極戰》中飾演A Team成員汪Sir，身為前MI6特工的他不但身手敏捷，而且高大靚仔，大受觀眾歡迎！Bosco健碩的身形當然離不開他平時的努力，日前他在IG上載了一條做Gym的影片，竟然意外引來張栢芝留言！

黃宗澤（Bosco）在新劇《飛虎之雷霆極戰》中飾演A Team成員汪Sir。（微博@黃宗澤）

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Bosco在IG寫道：「係時候操下啦！」片中的他在教練指導下做出一連串動作，不少網民都留言大讚汪Sir好型！而最驚喜的是栢芝留言道：「好耐冇見呀好努力喎，唔怪得知保持得咁fit啦。」

日前Bosco在IG上載了一條做Gym的影片，並寫道：「係時候操下啦！」（影片截圖）

意外引來張栢芝留言！（IG截圖）

其實栢芝同Bosco相識22年，兩人都是在1998年拍攝陽光檸檬茶廣告而入行。當年18歲的栢芝從澳洲畢業回港，在經理人的安排下接拍這個廣告，她與Bosco在廣告中都以學生Look示人，廣告播出後即引來各界注意，紛紛表示驚為天人！其後她更被周星馳欽點成為電影《喜劇之王》的女主角，可謂是最成功的「陽光妹」。而當年正讀中六的Bosco亦獲經理人公司睇中，但他想先完成中七課程後才決定加不加入娛樂圈，直至1999年在古天樂的經理人介紹下簽約TVB。當年兩人的青澀學生Look成為集體回憶，而栢芝同Bosco近年各有各發展，栢芝亦已為人母，今次栢芝留言，不少網民都感嘆「回憶返晒嚟」！

栢芝同Bosco在1998年拍攝陽光檸檬茶廣告而入行。（YouTube影片截圖）

栢芝已經是三子之母。（微博@張栢芝）

重溫兩人青澀學生Look：