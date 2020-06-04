TWICE新歌MV涉抄襲　藝術家親自轉發截圖表示不滿

韓國人氣女團TWICE日前推出新專輯《MORE & MORE》，9位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、志效、多賢、彩瑛、Sana和Mina帶着同名主打歌回歸，MV短短三天已達5千萬點撃，創下優異成績。可是這次卻爆出MV涉嫌抄襲藝術家作品，因而成為網上熱話。

根據傳媒報道，本月3日藝術家Davis McCarty在個人社交媒體轉發TWICE《MORE & MORE》MV中的截圖並講到：「TWICE抄襲了我的設計拍攝了MV，《MORE & MORE》MV點擊率已經超過1,500萬，這是藝術著作的侵權，請大家給我建議。」圖片中可見，TWICE MV中出現的幾何形舞台的確與Davis McCarty於2018年，展出藝術品幾乎一樣，當中疑有抄襲之嫌。

TWICE MV中出現水上舞台涉抄襲外國藝術家作品。（YouTube截圖）

藝術家Davis McCarty前年就展出過幾乎相同的藝術品。（網上圖片）

按圖睇TWICE MV爭議畫面：

+ 10 + 9 + 8

對於藝術家親身的指控，TWICE所屬公司JYP娛樂火速承認事件，並發聲明回應：「我們已要求MV製作公司通過與原作者對話，提出了希望圓滿解決的請求。本公司也將準備更完善的驗證方法，防止類似事件再次發生。」算是解決了爭議。對於抄襲一事，粉絲批評外判MV公司沒有慎重處理，連累TWICE 9人捲入事件。

TWICE推出新專輯，成績依舊冠絕一眾女團。（JYP）

點撃睇更多TWICE回歸靚相：