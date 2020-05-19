TWICE子瑜孖定延做義工　素顏難掩星味抱狗仔超有愛心

日前（17日）TWICE子瑜與隊友定延，一同參加了京畿道抱川市動物收容所「Blue Angel 服務團」舉辦的義工活動，被大讚人美心善。兩人戴上黑色鴨咀帽，素顏現身做善事，推出新歌前仍不忘低調行善。

除了TWICE子瑜和定延外，同場亦有定延胞姐演員孔升妍及高媛熙等。現場照片中可見素顏的子瑜戴上口罩及手套，紮起馬尾為收容所內的狗隻分配食物，又動手搬大型被鋪，親力親為的樣子被大讚像天使一樣。非常喜歡小狗的子瑜和定延更抱起幼犬合照，更被眼利網民發現子瑜戴上的口罩是台灣產！

子瑜和定延一同做義工，素顏與小狗合照。（news1）

按圖睇子瑜、定延做義工情況：

+ 5 + 4 + 3

年紀輕輕的子瑜於2月曾因新冠肺炎向韓國及中國合共捐超過1億韓元（約63.2萬港元）防疫，就在忙於準備新專輯之際，仍與隊友定延抽時間參加義工活動，絕對能被稱上「人間天使」。TWICE將於下月1日推出第9張迷你專輯《MORE & MORE》及帶着同名主打歌回歸，與BLAKCPINK和IZ*ONE等一同展開6月的女團大戰。

官方日前公開TWICE子瑜新專輯的概念照，美如人間洋娃娃一樣。（FB/@JYPETWICE）