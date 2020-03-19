TWICE子瑜出道曾被批腿粗　筆直細腿全靠後天三大絕招

韓國女團TWICE粉絲遍佈全球，其中台灣成員子瑜更憑着她的美貌，成為「全球百大美女」的第一名！相信不論男女生都非常羨慕子瑜的好身材，身高超過170厘米外，她更擁有一對筆直的纖腿及螞蟻腰。可是讀者又知道，原來初出道的子瑜亦曾因腿粗而飽受批評嗎？

16歲就以TWICE一員出道的子瑜，當時的她仍帶有一點嬰兒肥，而子瑜的身形屬偏下身肥胖型，亦是最常出現在亞洲女性身上的身材。因此即使子瑜擁有鵝蛋型的臉孔及纖腰，她也一直飽受腿粗的問題困擾，加上子瑜身高為隊中最高，經常要穿平底鞋的情況下更突顯她粗壯的大腿。

初出道的子瑜曾因腿粗飽受批評。（sports chosun）

先重溫一下腿粗時期的子瑜：

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為了解決腿粗的問題，出道以來子瑜堅持減肥，近年終於成功搣甩一對象腿！而子瑜的瘦腿法亦相當簡單容易，只要改變三個生活小習慣就能輕易成功，按下圖睇：

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近年子瑜瘦身的成果，相信讀者都有目共睹，她一對修長的美腿又不會過分骨感，每次出場都非常吸睛。不過去年網上曾瘋傳子瑜疑因減肥過度，瘦到舉手排骨盡現的恐怖照，粉絲都希望偶像不要再瘦下去，健康才是最重要。

子瑜曾瘦到排骨盡現，粉絲都非常憂心。（daily sports）

按圖睇瘦腿成功的子瑜：