兩個小生去Camping｜周柏豪公開向太太示愛：唔係人人頂得我順

TVB節目《兩個小生去Camping》由周柏豪和袁偉豪（Ben）主持，他們一起上山下海，到處歷險和Camping，享受「男人的浪漫」！最新一集講到二人挑戰攀石，入黑後兩個男生大談心事，柏豪除了分享了太太的出現對她的改變外，更講到他差點做了一件「大家以後唔會再見到佢」的事。

兩個男神傾心事。（袁偉豪IG）

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現在大家眼前的柏豪除了靚仔有型，也給人一種好男人、好爸爸的感覺，不過他自爆自己原來從小到大都非常沒有耐性，但他的太太是一個好顧及別人感受的人，寧願犧牲自己去成就別人的那種人，他直言︰「如果我冇佢，我相信我會變咗個幾壞嘅人。（Ben︰邊一種先？）我諗係……如果講揸車，我一定係扣晒分嗰啲人囉。（Ben︰即係打牌就牌品差）係，揸車就脾氣差。」之後柏豪又指認識了太太後，她教會了他看一件事可以有很多不同的角度，又冧爆地示愛︰「其實我係一個脾氣咁差嘅人，佢都可以喺我身邊一路咁多年，其實都係……一個壯舉嚟，我覺得唔係人人頂得我順。」

柏豪講起太太就一臉幸福。（《兩個小生去Camping》電視截圖）

其後，柏豪表示因為現在有家室，所以任何事都安全至上，以前就愛賭氣，他講到一次經歷︰「曾經有一次直情係唔開心到我打咗一篇嘢，咁嗰篇嘢直情我諗po完之後，大家都唔會再見到我。（Ben︰辭職，引咎辭職？）當係一個辭職信啦，我真係爭一個掣咋，send咗畀公司，我話我好想po呢封信，公司叫我『冷靜啲，冷靜啲，唔好啊，咩事都解決到』。」回想當時衝動的自己，現在會覺得有什麼是過不去呢。」

持家有道的Stephanie不但幫柏豪打理服裝品牌生意，還深懂投資，身家越來越豐厚的柏豪，在去年買下價值4千萬的清水灣豪宅，物業只寫上太太的名字，當作是送給老婆的禮物。（網上圖片）

2006年仍是模特兒的柏豪，認識了原本是時裝買手的Stephanie，當時柏豪未走紅，收入有限，更曾經有3個月沒有工作，幾乎是零收入。Stephanie一直在他身邊，柏豪說過：「嗰陣時我冇錢，佢甚至要經濟援助我，我冇錢買唔到嘢畀佢，唯有送《我的宣言》、《天光》呢兩隻歌畀佢。」Stephanie不介意幫補家用，更主動照顧男友父母，讓柏豪專心發展事業。二人在2016年結婚，雖然柏豪一向低調處理感情和家庭事，不過自從太太為他在去年年底誕下女兒芯悅（SONYA）後，柏豪就經常在IG貼跟女女家庭樂的相，一家三口幸福滿瀉！

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