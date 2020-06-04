ViuTV新劇《地產仔》6.29首播　鄭浩南率年輕人保衛家園

ViuTV本年度的自家劇集《二月廿九》、《打天下》、《歎息橋》相繼播出，叫好叫座之餘仲儲落一班粉絲，正當這班固定觀眾群不知道何時再有機會收睇ViuTV自家製劇集時，電視台便宣布9點半時段在播畢《檢法男女2》（검법남녀시즌2）後，將會在6月29日起播放由ViuTV、天下一電視製作部及寰亞公司電視製作部聯合開拍，由徐遇安與鄧維弼監製的20集港劇《地產仔》！

ViuTV2020年節目發佈會時一眾演員亮相。（資料圖片）

《地產仔》顧名思義故事就是講述一群「和聯興地產」地產仔的故事：裝修工人令狐飛（吳肇軒飾）因仰慕地產經紀欣豬（陳穎欣飾）在陰差陽錯下加入馬王（鄭浩南飾）創辦的「和聯興地產」；而女扮男裝的分店經理魚哥（廖子妤飾）則帶領見習「地產仔」盲雞（胡子彤飾）、阿鹿（邱士縉飾）及肥龜（徐浩昌飾）考取執業牌照，眾人後來合力對抗唯利是圖的業界龍頭「龍星置業」，阻止舊區重建逼遷計劃，保衛街坊家園。眾人在經歷社會現實殘酷後，領悟到有人情味才稱得上是家。

+ 10 + 9 + 8

《地產仔》以香港年青人住屋作題材，甚是貼地；又大打「家」這個溫情牌。陣容方面除了有久違香港電視劇界十多年的鄭浩南，更起用電影界的新生代演員，包括：廖子妤、余香凝、吳肇軒、胡子彤、陳穎欣（Yanny）、岑珈其、林家熙等，加上MIRROR成員邱士縉（Stanley）與ERROR成員郭嘉駿（193）；他們年齡相近，拍攝期間很快便打成一片，令觀眾好奇他們之間的化學作用。除此以外，廖子妤更為女扮男裝的角色而狠心剪去一把長髮，她日前接受訪問時說：「呢個髮型係歷史新短，我唔覺得可惜，因為頭髮可以再生，我仲親手幫自己剪髮拍片留念。」